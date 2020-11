Medidas a tope en Europa

Europa cada día continúa apretando más las tuercas de las restricciones para intentar frenar la alarmante segunda ola de la pandemia.

El coronavirus ha infectado a casi 47 millones de personas en todo el mundo y se ha cobrado 1.2 millones de vidas.

Una de cada cinco muertes se ha producido en Estados Unidos, el país más enlutado con más de 231 mil decesos; América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más castigada, con 403 mil fallecidos, aunque parece que la pandemia ha perdido virulencia en las últimas semanas.

Limitar contacto

Europa, que alcanzó los 11 millones de casos, es la región donde actualmente el virus avanza más rápido, lo cual obliga a los gobiernos a buscar cómo limitar contactos y frenar las infecciones, sin paralizar la actividad económica ni multiplicar el descontento social.

A fin de coordinar su respuesta ante esta crisis, los gobernantes de la Unión Europea se reunirán el próximo 19 de noviembre por videoconferencia.

En Inglaterra, la ciudad de Liverpool, una de las más afectadas por el Covid-19, ofrecerá a partir del viernes la posibilidad de realizar con regularidad test de resultado rápido.

Esta operación masiva comenzará un día después de que toda Inglaterra entre en un segundo confinamiento de cuatro semanas, anunciado por el primer ministro Boris Johnson.

Vacuna Sputnik

En Alemania, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune es atendido en un hospital –a donde fue internado desde el 28 de octubre– contagiado con coronavirus, se anunció ayer.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández informó que Argentina comprará entre diciembre y enero 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia.

"No le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos y si salva vidas de argentinos vamos y la compramos, y la inyectamos en los argentinos", dijo Fernández. "No me importa quién es el que la produce".

Por AFP y REUTERS