¡Increíble! Hombre asiste a boda de su mejor amigo con 6 novias embarazadas

Mike Eze-Nwalie Nwogu, mejor conocido en Nigeria como Pretty Mike, es el hombre que se robo los reflectores en la boda de su mejor amigo, un actor de aquel país, al asistir al enlace con 6 novias embarazadas, asegurando que todos los bebés que ellas esperan son de él.

Pretty Mike es un influencer nigeriano, quien en su cuenta de Instagram también se define como emprendedor, ejecutivo de marketing, aficionado a la vida nocturna, embajador de la juventud, filántropo y activista.

Hace unos días, el hombre que se autodefine como aficionado a la vida nocturna, subió en sus redes sociales un video y foto de la boda del actor Williams Uchemba, quien es su mejor amigo y se casó con su novia Brunella Oscar. En la imagen se le puede ver rodeado de 6 mujeres embarazas.

Los más de 300 mil seguidores del influencer y las redes reaccionaron a la fotografía, pues calificaron a Pretty Mike, como un hombre que sólo desea llamar la atención y también de machista, al asegurar que el fue quien embarazó al sequito de chicas que lo acompañaron a la celebración.

La foto de Pretty Mike que desató polémica

En la foto se puede observar a las mujeres vestidas de color plata con atuendos ajustados y a Mike en traje color rosa sonriendo y rodeado de sus novias. La imagen fue acompañada del mensaje "LAGOS ZADDY LIVE #williamsgottheoscar PM and his 6 Baby Mothers to be.... no film trick, we are just living our best life", "(Pretty Mike) y sus 6 futuras madres.... no hay truco de película, simplemente estamos viviendo nuestra mejor vida".

El playboy completó la publicación con los hashtags #ABetterTime, #HappyHome, #Familyiseverything y #babybum.

Pero de acuerdo a medios locales, Pretty Mike no es ajeno a la atención, pues siempre se ha caracterizado por hablar abiertamente de sus relaciones y provocar controversias. En sus redes sociales también se puede ver un video en el que el hombre despierta al lado de las mujeres, quienes después se bañan con él.