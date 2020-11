Biden pide máximo cuidado

El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, pronunció ayer un discurso en tono presidencial, en el que pidió a sus compatriotas que extremen las precauciones por Acción de Gracias, que se celebra hoy, para evitar la propagación de la pandemia, en medio de un repunte de los casos diarios.

"Miren nuestra historia, pueden ver que ha habido circunstancias de las más difíciles y el alma de nuestra nación se ha forjado. Y ahora nos encontramos de nuevo afrontando un invierno largo y duro", dijo Biden desde Wilmington (Delaware).

Recordó que en los últimos meses la batalla contra el coronavirus ha "devastado" el país: "Nos ha traído dolor, pérdida y frustración. Ha costado tantas vidas, 260 mil estadounidenses", lamentó.

Animó a los ciudadanos a utilizar mascarilla facial, mantener la distancia social y, si se reúnen, hacerlo en grupos reducidos hasta que haya una vacuna.

También lanzó una crítica a Donald Trump, que aún no ha reconocido su derrota: "En EU tuvimos elecciones completas, justas y libres, luego tuvimos los resultados. La gente de esta nación, las leyes del territorio, no tolerarán nada más. A través del voto, el instrumento más noble de protesta no violenta jamás concebido, se sabrá de nuevo y se recordará que el progreso es posible".

XI LO RECONOCE

El presidente chino, Xi Jinping, felicitó ayer a Joe Biden por su victoria en las elecciones estadounidenses. EU y China "deben comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones, al respeto mutuo y a un espíritu de cooperación" para promover la paz mundial, dijo Xi.

Por EFE y AFP