Síndrome de dedos congelados, otro síntoma del Covid-19

Cada vez que los científicos y médicos investigan más al virus SARS-Cov-2, se van encontrando nuevos descubrimientos relacionados a esta enfermedad que puso en jaque a México y a la mayoría de países del mundo.

Un nuevo síntoma causado por el coronavirus Covid-19 ha sido definido como el síndrome de los "dedos congelados".

Este nuevo efecto del covid-19 en los pacientes significa las aparición de erupciones en los dedos de los pies, ya que se ha determinado su aparición en contagiados de este virus.

Según la investigación del Journal of the American Academy of Dermatology, la relación del virus Covid-19 puede ser por un tema de coagulación.

Un artículo de The Lancet explica que el virus puede afectar la capa delgada de las células, causando problemas en vasos sanguíneos provocando erupciones.

Según dichas investigaciones, este síndrome se presenta de las siguientes formas, una que es en pacientes con cuadros graves en donde se ve un tono azul en los dedos de los pies, similares a una extremidad congelada.

Otra forma de presentarse este tipo de síntoma es en pacientes asintomáticos y se trata de pequeñas manchas rojas en la piel de las manos y pies.