¿Restauración? Destruyen estatua en España tras presunta “reparación”

Reparar y restaurar una obra artística no es una tarea sencilla se requiere de expertos especialista en la materia para lograrlo, por lo que al efectuar este tipo de tareas es lógico que se tenga que mejorar y no arruinar la obra, sin embargo, parece que esto no ha sido comprendido de la mejor forma en algunos lugares donde en vez de mejorar las obras terminan siendo un desastre.

Eso fue lo que sucedió en una de las estatuas que “decoran” un edificio de Palencia en España, pues tras una “restauración” terminó destrozada y luciendo muy lejos de lo que en realidad era.

Fue por medio de la cuenta de Facebook del pintor Antonio Capel que se denunció este lamentable hecho el cual fue calificado por el artista como una “atrocidad” contra el arte.

“Las fotos están un poco borrosas, de todas maneras se aprecia la pifia perfectamente”, escribió el artista y agregó que seguramente para colmo de la historia quien hizo esta “reparación” seguramente “cobró por ello”.

“Parece un personaje de dibujos animados"

La molestia de Antonio Capel fue mayor pues consideró que “más delito cometió la persona que encargó el trabajo y se quedó tan tranquilo con el resultado”, aunado a que señaló que la estatua quedó en pésimas condiciones y la comparó con algún personaje de dibujos animados.

Cabe destacar que la estatua arruinada se ubica en la sede principal de Unicaja, Calle Mayor, junto al convento de Agustinas Canónigas.

Por medio de redes sociales se ha criticado fuertemente la “restauración”, mostrando su indignación de manera airada.