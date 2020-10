Ellas son TODAS las mujeres que han ganado un Nobel de Literatura

Este jueves se dio a conocer que la poeta estadounidense Louise Glück, de 77 años, fue merecedora del premio Nobel de Literatura 2020, según ha hecho público el secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, en la sede de la institución en Estocolmo.

El jurado ha destacado “su inconfundible voz poética, que con austera belleza hace universal la existencia individual”. Noticias Relacionadas Premio Nobel de Literatura 2020: ¿Quién es Louise Glück la poeta estadounidense ganadora?

Entre los 11 libros de poesía que Glück ha escrito, destacan Vita Nova, por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de The New Yorker, Meadowlands, y que los expertos consideran su mejor obra.

Ha sido merecedora del Premio Pulitzer de poesía en 1933 con el poema The Wild Iris, El Iris Salvaje en español y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America; Ararat recibió el Premio Nacional de poesía Rebekah Johnson Bobbit; y The triumph of Achilles que recibió el National Book Critics Circle Award.

Noticias Relacionadas Premio Nobel de Literatura para la poeta estadounidense Louise Glück

Mujeres ganadoras del Nobel de literatura

Ellas son las mujeres que han ganado la distinción de la Academia Sueca desde la creación del premio en 1901:

2020: Louise Glück (Estados Unidos)

2018: Olga Tokarczuk (Polonia)

2015: Svetlana Alexiévich (Bielorrusia)

2013: Alice Munro (Canadá)

2009: Herta Müller (Alemania)

2007: Doris Lessing (Gran Bretaña)

2004: Elfriede Jelinek (Austria)

1996: Wislawa Szymborska (Polonia)

1993: Toni Morrison (Estados Unidos)

1991: Nadine Gordimer (Sudáfrica)

1966: Nelly Sachs (Suecia)

1945: Gabriela Mistral (Chile)

1938: Pearl Buck (Estados Unidos)

1928: Sigrid Undset (Noruega)

1926: Grazia Deledda (Italia)

1909: Selma Lagerlöf (Suecia)

Con información de AFP