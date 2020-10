La oración es un encuentro con Dios y un dejarse enviar para servir a los hermanos: Papa Francisco

El Papa Francisco durante la Audiencia General celebrada en el Aula Paulo VI, retomó el ciclo de catequesis sobre la oración titulado “La oración de Elías” donde habla del profeta que la oración es la savia que alimenta su existencia.

“La oración es un encuentro con Dios y un dejarse enviar para servir a los hermanos”.

El Santo Padre definió a Elías como un hombre no sólo contemplativo, sino también de acción, que estaba al pendiente de los acontecimientos que se vivían en su época, donde denunciaba lo que no era correcto.

“Él nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien reza: se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos a los que Él envía. La oración no es un encerrarse con el Señor para maquillarse el alma: no, esto no es oración, esto es oración fingida”.

El Obispo de Roma añade que a través de la fe tiene un progreso en la oración, y que a pesar de que Elías es un profeta prófugo, Dios se le presenta de manera silenciosa, como una brisa suave.

“E incluso si nos hubiéramos equivocado en algo, o si nos sintiéramos amenazados o asustados, volviendo delante de Dios con la oración, volverán como por milagro también la serenidad y la paz. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías”.

Al final de la Audiencia, el Papa Francisco en su saludo en español, añadió que, “La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano”; donde pidió por la intercesión de la Virgen del Rosario, conceda a todo los fieles creer en el camino de oración.

“Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración, para vivir en intimidad con Él, y haga que, en medio de este tiempo de pandemia, nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten abandonados y desprotegidos