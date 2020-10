Dan apoyo abierto a Trump: Entrevista

"Señor Donald Trump: muchos líderes afroamericanos no vinieron hoy aquí porque piensan que es usted racista, si es elegido Presidente de los Estados Unidos, ¿Cómo conectará con la comunidad afroamericana, y con los republicanos en general?...", fue la pregunta que muchos querían hacerle al candidato, y que nadie se atrevía, en un evento multitudinario en 2016, hasta que la hizo el reverendo Mark Burns.

Cuatro años después, Burns recuerda: "el ahora Presidente de los Estados Unidos se puso contento porque se le preguntara eso, porque trataba de llegar a todos los americanos, sean blancos o negros".

El líder cristiano-evangélico de Harvest Praise & Worship Center en Carolina del Sur fue invitado por Michael Cohen, entonces abogado del Presidente y ahora condenado a tres años de prisión, a organizar grupos con otros líderes afroamericanos para reunirse con Trump.

El ministro fue uno de los pocos líderes espirituales invitados a una reunión privada en la Torre Trump, meses después de que el magnate anunciara su candidatura presidencial en 2015, y hasta hoy organiza grupos a favor del Presidente, dice: "Hablé ya, en muchos eventos en 2019, y sigo siendo una voz del mandatario y de su perspectiva política en este 2020".

El pastor afroamericano habla del respaldo que el presidente Trump tiene entre algunos grupos religiosos para su reelección presidencial. "La relación del presidente Trump con la Iglesia cristiana-evangélica de Estados Unidos sigue siendo muy buena. Y no dudamos en seguir apoyándolo este 2020.

"Quizá muchos no sepan que pocos meses después de ser Presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que las Iglesias no fueran atacadas por sus creencias políticas, dando oportunidad a los pastores a nivel nacional para que puedan hablar en sus púlpitos de lo que piensan de la política, sin importar si eres republicano o demócrata… Así que los pastores y ministros estamos apoyando al Presidente".

En la versión de Burns, cofundador y CEO de la cadena cristiana de televisión NOW, Trump tiene una aprobación "absolutamente muy buena" entre republicanos y afroamericanos. Niega además que sea racista porque bajo su mandato, "las personas de color aquí en los Estados Unidos prosperan como nunca se había visto; sólo fue la situación del COVID-19 que afectó al mundo".

En su opinión, Trump pelea por los derechos religiosos como nunca antes: "tiene un pasado moral cuestionable… creo que nadie tiene el derecho de juzgar, pero él es un buen referente de la fe cristiana, por los valores que ha aportado a la nación hoy en día".

El ministro comentó que pareciera haber una campaña contra el Presidente “Aquí en los Estados Unidos hay medios de comunicación que siguen controlados por liberales, y pareciera que no quisieran al Presidente, como si hubiera una campaña en contra de él; pero esto no es nuevo bajo el sol, porque no sólo ha sido con el mandatario Trump; en su momento se ofendió a presidentes como George W. Bush, también al mismo (Ronald) Reagan llamándolos racistas, etc".

Para Burns se ha atacado al Presidente con el impeachment impulsado por los demócratas, que calificó como pérdida de tiempo y dinero.

Para él, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes), usó los pasillos del Congreso como un arma para atacar al Presidente, la democracia y el sentir de las personas; los demócratas han tratado de anular, de acabar con su elección presidencial desde 2016, comenzando con la investigación ilegal en la falsa investigación rusa. "Y si los demócratas unidos con los republicanos realmente se enfocaran a trabajar verdaderamente por el país, y no en asuntos partidistas, Estados Unidos caminaría mucho mejor”.

