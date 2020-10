Viróloga afirma que el Covid-19 sí fue hecho en laboratorio y liberado a propósito

La viróloga china Li-Men Yang aseguró que el Covid-19 es un virus diseñado en un laboratorio y que fue liberado a propósito para atacar a los seres humanos. Además dijo que el supuesto origen animal del virus no tiene como sustentarse.

En un programa de televisión española, la viróloga asiática aseguró que huyó de China para contar lo que considera la verdad sobre el Covid-19. Según sus palabras, explicó que el virus fue liberado en Wuhan y que estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no necesitó ninguna adaptación entre especies.

Tuvo que huir de China

Li Men- Yang dijo que la Organización Mundial de la Salud le pidió que estudiara lo que estaba sucediendo en China a principios de año y que cuando se sintió en el punto de mira del gobierno de su país, decidió huir a Estados Unidos para estar más segura.

Ahora, en el continente americano, buscará contar tanto como sea posible, porque teme por su vida. “Voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”, sentenció.

Por último, explicó que en China ya no se han dado más casos ni un rebrote, porque desde el principio utilizaron hidroxicloroquina, un medicamento que ha servido para tratar esta enfermedad.

En el mundo se han dado más de 42 millones de casos confirmados de Covid-19 y aún no se sabe cuándo podría existir una vacuna contra el mortal virus.