¿Quién es Pablo Casado, el dirigente del Partido Popular de España?

Un au00f1o mu00e1s es un honor asistir a los Premios Princesa de Asturias para apoyar a la familia real y homenajear a los sanitarios que luchan contra la pandemia. Muy acertada la apelaciu00f3n de dou00f1a Leonor a la responsabilidad de los ju00f3venes y del Rey a la concordia constitucional.