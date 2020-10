Google: El motivo por el cuál va a ser demandada por EUA; éstas empresas también están en la mira

Luego de que se diera a conocer que el Gobierno de Estados Unidos prepara una demanda en contra del gigante de la tecnología: Google, también se ha manejado información que implicaría una acción de éste tipo contra otras compañías reconocidas a nivel mundial.

La demanda en contra del buscador más usado en el mundo se debe a presuntas prácticas monopólicas. Según información obtenida por la agencia AFP, una fuente cercana a Washington reveló que se acusa a Google "de tratar de mantener su posición de control en el campo de la búsqueda y la publicidad en internet".

Además, medios como The New York Times y The Wall Street Journal dieron a conocer que la demanda emprendida por la administración estadounidense es "la más grande presentada por el gobierno federal estadounidense contra uno de los gigantes tecnológicos estadounidense en dos década".

Multas a Google

Es de recordar que la empresa fundada por Larry Page y Serguéi Brin, ya ha sido multada en Europa por la cantidad de 4 mil 300 millones de euros en 2018, acusada de "prácticas desleales" halladas en el sistema operativo Android, esto con el fin de fortalecer su posición dominante, en las búsquedas en la red.

¿De qué va la demanda?

No se ha dado a conocer el contenido, sin embargo, la agencia antes mencionada, sugiere que ésta podría incluir recomendaciones como desarticular algunas de las partes de Google en lo referente a sus motores de búsqueda.

Otras empresas en la mira

Así como Google, otras empresas tecnológicas como Amazon, Facebook y Apple, han estado en la mira del gobierno estadounidense, por las mismas razones.

Noticias Relacionadas Google te ayudará a localizar tus canciones favoritas con solo "tararearlas"

Agencias federales, comités parlamentarios y fiscales han realizado investigaciones en contra de éstas en la mayoría de los estados del país norteamericano, y ahora el gigante de los buscadores se enfrenta al gobierno federal.