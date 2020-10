Papa Francisco: “No hay que maquillar el alma para rezar”

El Papa Francisco, durante la Audiencia General, continuó con ciclo de catequesis sobre la oración, basada en los Salmos.

“No hay que maquillar el alma para rezar. 'Señor, yo soy así', e ir delante del Señor como somos, con las cosas bonitas y también con las cosas feas que nadie conoce, pero nosotros, dentro, conocemos”, dijo el sumo Pontífice.

Francisco explicó la importancia de leer el libro de los Salmos que se encuentra en la Biblia, donde al leerlos se encuentran todos los sentimientos del ser humano, desde la alegría y tragedia, así como las esperanzas y amarguras.

“Los salmos nos enseñan a no volvernos adictos al dolor, y nos recuerdan que la vida no es salvada si no es sanada. La existencia del hombre es un soplo, su historia es fugaz, pero el orante sabe que es valioso a los ojos de Dios, por eso tiene sentido gritar”, comentó.

Por último el Santo Padre añadió, “Ante Dios no somos extraños, ni somos números; nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nuestros dolores son sagrados para Él”.

Durante la Audiencia, el Papa les dijo a los fieles presentes que en esta ocasión no pasaría a saludarlos como lo hace habitualmente al inicio y al final de ésta por evitar que las personas se aglomeren al momento qué pasa.

Por Pablo Esparza / Vaticano