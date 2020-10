Así se ve Trump bailando YMCA, ¿tiene ritmo?: VIDEO

Luego de haber dado positivo al Covid-19, enfermedad gestada en Wuhan, China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a su campaña electoral dándose cita en Florida.

A pesar de las adversidades y recomendaciones por parte de especialistas y seguridad, Trump asistió a un evento que forma parte de su agenda de campaña electoral, donde se reunió con una gran multitud.

De acuerdo con información de The Mirror, los asistentes no respetaron la distancia social y no había muchas personas usando mascarilla para evitar la propagación del virus.

No respetan la distancia social en el evento

El mandatario se mostró vigoroso y con entusiasmo por mostrarle a sus seguidores que había recuperado la salud por completo, por lo que el también candidato a la reelección bailó la famosa canción de Village People, "YMCA", una pieza que ya había usado en anteriores reuniones.

En el audiovisual que ya circula en redes sociales, se puede observar a Trump bailar con una gran particularidad, buscando complacer a los asistentes; el video ya se ha vuelto viral y ha recorrido diversas plataformas como Facebook y Twitter.

Donald Trump baila "YMCA"

El fundador de Village People había declarado anteriormente que el Presidente podría usar la canción; las elecciones en Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre.

"YMCA es el himno de todos y la mejor canción para divertirse. En cuanto al uso del presidente, no he otorgado permiso para usarlo en sus mítines porque no se requiere permiso", declaró entonces a Bloomberg News.