Voluntario defiende VACUNA contra Covid-19 a pesar de resultar POSITIVO

El voluntario para la vacuna contra el Covid-19, Joan Pons, informó que dio positivo a coronavirus, sin embargo, defendió el estudio que desarrolla el laboratorio AstraZeneca y la universidad de Oxford.

En entrevista con Sofía García y Alejandro Sánchez, aclaró que contrajo coronavirus y no Covid-19. Explicó que este último es una variación de los coronavirus.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En las personas pueden provocar enfermedades como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y ahora el Covid-19.

Pons comentó que debido a la vacuna pudo desarrollar unas células que han permitido atacar al virus del Covid-19 y que hasta el momento no ha presentado síntomas.

El Coronavirus estaba intentando entrar a mi cuerpo y ahora no tengo ningún síntoma eso quiere decir dos cosas: la primera es que mi sistema inmunitario atacado al virus y lo ha matado, o la segunda opción, que es la que yo creo, que la vacuna ha hecho efecto y no ha permitido que la enfermedad progresara.

Indicó que para conocer la efectividad de los anticuerpos es necesario que algunos de los voluntarios enfermen.

Ya se sabe que es segura, se sabe que produce una doble inmunidad, ahora lo que no se sabia es que si esa doble inmunidad, si ese número de anticuerpos era capas de parar el virus, por eso es necesario que los voluntarios den positivo, como yo.

Joan Pons informó que debido a que resultó positivo permanece aislado en su casa. Realiza las mismas medidas sanitarias al igual que los casos positivos de Covid-19, para evitar contagios entre sus familiares.

Como mi mujer no tiene ningún síntoma, lo que decidimos es que yo me aislara en la habitación de matrimonio porque yo no le quería pasar el virus a mi familia. Dentro de mi casa estoy confinado, porque así lo hemos decidido.