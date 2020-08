Los pronósticos de la Jornada 3 del Torneo Guardianes 2020

La Jornada 3 del Torneo Guardianes 2020 tendrá duelos muy interesantes en dónde la tendencia podría favorecer de nueva cuenta a los equipos de la CDMX, pero en el futbol mexicano todo es posible.

América y Pumas van a sostener duelos que podrían permitirles mantenerse en lo más alto del certamen, pero veremos que ofrecen Necaxa y FC Juárez, respectivamente en ambos cotejos.

Pachuca vs Querétaro

El duelo que comienza la jornada 3 se celebrará en el estadio Hidalgo con el juego entre Pachuca y Querétaro. Ninguno de los dos equipos ha ganado en el certamen, pero los Tuzos mostraron mejor juego el encuentro pasado y por ello serán favoritos. Pronóstico: Pachuca.

Xolos vs Tigres

Los Xolos vienen de una estrepitosa derrota en la CDMX ante América y Tigres dejó ir la victoria en su duelo contra Pachuca. Ambos equipos mostraron altibajos importantes y por ello no tenemos un claro favorito en este cotejo. Pronóstico: Empate.

Necaxa vs América

Las Águilas del América han ganado sus dos primeros juegos del torneo, caso contrario a los Rayos del Necaxa que han perdido par de duelos en el inicio del certamen. Para este duelo no se ve cómo pueda cambiar la tendencia que llevan en el Guardianes 2020. Pronóstico: América.

Mazatlán vs Toluca

El "Benjamín" de la Liga MX, Delfines de Mazatlán, sacó algo de sangre en su segundo partido y rescató el empate en Querétaro, mientras que Toluca ganó un aguerrido partido en casa contra San Luis. Guarden este día, será el primer triunfo de los locales en "El Kraken". Pronóstico: Mazatlán FC.

Cruz Azul vs León

Uno de los duelos más interesantes de la Jornada 3 se va a celebrar en la cancha del Olímpico Universitario cuando jueguen Cruz Azul y León. La Máquina viene de un empate ‘in extremis’ y los Esmeraldas de sacar la victoria apretada sobre Rayados. El regreso del ‘Cabecita’ será determinante para los cementeros. Pronóstico: Cruz Azul.

Monterrey vs Santos Laguna

Los Rayados de Monterrey y Santos Laguna prometen un buen partido en el estadio BBVA con un duelo de goleadores con Rogelio Funes Mori y Julio César Furch. Quién esté más atinado va a llevar a su equipo a la victoria. Pronóstico: Monterrey.

Chivas vs Puebla

Guadalajara está urgido de puntos y ahora enfrentará a La Franja del Puebla con la misión de poder sumar su primera victoria del certamen. La situación no luce sencilla, pero La Franja viene mermada tras el resultado de la semana pasada. Pronóstico: Chivas.

Pumas vs FC Juárez

Duelo de invictos en Ciudad Universitaria, donde unos sorprendentes Pumas recibirán a un FC Juárez que tampoco conoce la derrota. Este juego será muy interesante y el paso goleador de Juan Ignacio Dinenno podría mantenerse en este cotejo. Pronóstico: Pumas.

San Luis vs Atlas

El Atlético San Luis no ha demostrado nada en este torneo, en dónde se esperaba fuera una de las sorpresas, pero en sus primeros dos partidos no ha lucido bien. Ahora enfrentará a un Atlas que ha tenido ligeros chispazos pero no ha tenido otro resultado que la derrota. Pronóstico: Atlético San Luis.

