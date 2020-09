Sergio Pérez desconoce su futuro con Racing Point en la Fórmula Uno

Sergio Pérez desconoce su futuro en la escudería BWT Racing Point, de Fórmula Uno, y asegura estar enfocado en dar buenos resultados en las próximas carreras.

Pérez afirmó que hasta el momento, los dirigentes del equipo no le han dicho nada sobre su situación, pero que es algo que por el momento no le preocupa:

“No pienso en el futuro, hay gente que te dice qué hacer o no. He tenido un buen apoyo del equipo, y sobre qué va a pasar el próximo, es algo que no está en mis manos”, dijo Pérez, horas previas a su debut en el GP de Bélgica. Te puede interesar Puebla vs Toluca: Dónde ver y a qué hora juegan | Liga MX Guardianes 2020

‘Checo’ agradece el apoyo de la escudería tras perderse dos carreras de la temporada, y asegura estar al cien por ciento.

“Creo que eso ya quedó atrás, hay que pensar en lo que viene, con todos los cuidados, pero hacia adelante. No hay cosa que me emocioné más que estar en mi auto”, agregó.

Procuran seguir las indicaciones.

El piloto mexicano sabe que el riesgo en volver a contraer el virus es grande, pero que procuran seguir las indicaciones.

“Siempre va a haber una amenaza, pero tratamos de cumplir con las políticas tanto de la Fórmula Uno y del gobierno de cada país, así que ponemos de nuestra parte”, agregó el tapatío, luego de que hace 15 días fuera dado de alta por COVID-19.

Asegura que no tiene problemas con su compañero Lance Stroll: “el equipo siempre trabaja para conseguir el mejor resultado, por el equipo. Cada uno hace lo suyo, pero siempre pensamos en un objetivo grupal”, expresó. Te puede interesar Trump acusa a la NBA de ser "una organización política" tras boicot por caso Blake

Pérez lamenta la sanción que recibió durante el pasado Gran Premio de Barcelona, donde bajó del cuarto al quinto sitio al ser penalizado por no dejar pasar al británico Lewis Hamilton (Mercedes) en una curva.

“Fue una lástima, pero eso ya quedó atrás. Pensamos en lo positivo, que terminamos la carrera en cuarto independiente de lo que pasó y que a fin de cuentas fue un buen fin de semana para el equipo”.

Checo Pérez, quien marcha octavo en la clasificación genera de pilotos de la temporada Fórmula Uno, espera que el buen momento que pasa el equipo continué este fin de semana en el Gran Premio de Spa-Francochamps en Bélgica.

“Tenemos que enfocarnos también en el campeonato de constructores donde el equipo ha hecho bien las cosas. No solo es este fin de semana, vienen buenas carreras para nosotros”, finalizó.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

dhm