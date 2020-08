Satisface adaptación de Isaac Alarcón a los Cowboys de Dallas

Isaac Alarcón, tackle ofensivo mexicano, quien firmó su contrato con los Cowboys el pasado 26 de julio, comentó a la cuenta en español de la franquicia, como han sido sus primeros días en la NFL.

“Esto es un mundo completamente diferente, pero todos me recibieron muy bien, y gracias a Dios, tengo una excelente relación con los novatos”, comentó el regio.

En estos primeros días de entrenamiento, también los jugadores de experiencia como el corredor Ezekiel Elliott y el quarterback Dak Prescott se han acercado al nacido en nuestro país.

“He tenido oportunidad de platicar con ellos, todos son muy amables y me han recibido muy bien. Estoy en el mejor (equipo) de la NFL”, dijo el jugador de 22 años.

Alarcón pudo incorporarse al equipo hasta hace unas semanas, pues los campos de entrenamiento de todos los equipos de la liga estaban cerrados ante la pandemia por el coronavirus, pero él no ha dejado de prepararse para conseguir un lugar en el roster final.

“Tuve la oportunidad de que en mi universidad (Tecnológico de Monterrey) me abrieran las puertas del gimnasio para poder seguirme preparando. El equipo me mandaba mis rutinas y dietas, o que tenía que hacer para mantenerme en forma”, aseguró el mexicano.

Asimismo, Isacc agregó que se encuentra en el peso indicado que le piden por su posición, pero que el trabajo ha sido demasiado pesado, sobre todo el playbook.

“Aquí tenemos una nutrióloga y me dijo que estoy en perfectas condiciones, pero no voy a mentir, el primer día “me quería morir”, pero poco a poco he ido creciendo y necesito concentrarme más en todo lo que está pasando en el campo, aprenderme las jugadas. Saliendo de aquí (campo de entrenamiento) llego a mi cuarto de hotel a comer y después me voy a estudiar toda la noche”, finalizó Alarcón.

Por: Omar Moro

hgm