Koeman es el nuevo entrenador del Barcelona: PERFIL

El Barcelona ya tiene nuevo entrenador: Ronald Koeman, quien se encargará de dirigir a los culés después de una temporada que ha sido catalogada por los analistas deportivos como desastrosa.

El exdefensa llega para reemplazar a Quique Setién, cuyo último resultado con los azulgranas fue una derrota de 8 a 2 en contra del Bayern Munchen., el pasado 14 de agosto.

El equipo español se despidió de su antiguo técnico justo el mismo día en el que Koeman llegó a la ciudad en un avión hasta la ciudad en la que tienen su sede.

Durante su presentación, DT dijo que no está interesado en liderar a nadie que no quiera ser parte del conjunto y esté dispuesto a triunfar en equipo.

“Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí; si no quieren, y no les gusta, que vayan al club y digan que no están contentos. Solo quiero trabajar con gente que quiera dar el máximo para el FC Barcelona”.

Pese a que Lionel Messi puso su pertenencia en el conjunto en duda debido a que pidió que se retirara de la plantilla a Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann y Samuel Umtiti, además de Martin Braithwaite, Nelson Semedo, Junior Firpo para seguir en el conjunto, el estadista dijo que espera poder contar con los servicios del argentino.

“No sé si tengo que convencer a Messi. No sé si es sí o no. Y claro es el mejor jugador del mundo. Y al mejor del mundo lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario. Por mi parte, como entrenador, me encantaría trabajar con Messi. Porque Messi te gana partidos. Contentísimo si quiere quedarse.