¡Contratado! Pumas tiene nuevo refuerzo para Guard1anes 2020, es Facundo Waller

Los Pumas presentaron este jueves a su nuevo refuerzo para el Guard1anes 2020, el uruguayo Facundo Waller, que ve en los universitarios la oportunidad más grande de su carrera

“Es muy importante para mí hoy estar acá. Desde el primer momento en que me avisaron que Pumas estaba interesado, no dude, dije que sí. Avise que si se concretaba la contratación no lo iba a pensar e iba a venir”, aseguró el charrúa.

Aunque aseguró que en Sudamérica no se habla mucho del futbol mexicano, pero tiene claro que es una liga en la que se juega mucho lo físico y lo táctico, destacó el duelo de ida y vuelta de ayer de los auriazules ante el Monterrey.

Waller viene procedente del Club Plaza Colonia de Deportes, equipo de su país natal en el que se desempeñó como mediocampista por el centro del campo y en ocasiones como volante por la izquierda.

“Soy de meter mucho la pierna, tengo ida y vuelta, me gusta jugar bien a la pelota, yo me siento muy cómodo jugando de ‘5’”, agregó el jugador de 23 años.

El nuevo refuerzo de los Pedregal ocupará el número ‘12’ para este certamen, y ve su incorporación una ventana para ser llamado a la Selección Nacional de su país, aunque en su etapa como juvenil ya formó parte de las selecciones inferiores, pero las lesiones lo han alejado de representar a Uruguay.

“Son cosas del futbol que pueden pasar y a mí me pasó dos veces, pero hay que levantarse. Ahora quiero volver a estar en la selección es un sueño que siempre he tenido, pero primero hay que dedicarle tiempo a esto, pues es un salto muy importante”, finalizó Waller.

Asimismo, estuvieron presentes los altos mandos de los Pumas encabezados por el Ingeniero Leopoldo Silva, y el director deportivo Jesús Ramírez, que le dieron la bienvenida al club, pero no hablaron de que va a pasar con la dirección técnica del equipo.

“Vio cualidades en él que seguramente vendrán a reforzar mucho a nuestro equipo. Ha tenido actuaciones muy destacadas y estamos muy contentos de que esté aquí”, comentó el presidente del Patronato.

Por su parte, Chucho Ramírez agregó: “después de haber seguido a varios jugadores, Facundo se destacó por características muy especiales que embonan muy bien en lo que es Pumas, un jugador con intensidad y con garra. Nos va ayudar a consolidar el medio campo y a generar una competencia interna por el puesto”.

Por Omar Moro Benedetto

