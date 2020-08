PSG cae en la Final de la Champions League y en los MEMES del partido

El PSG fue el gran protagonista de los memes del partido, después de la derrota por 0-1 ante el Bayern Munich en la Gran Final de la UEFA Champions League.

El cuadro parisino se vio inerte en el terreno de juego después de que su gran futbolista, Neymar, simplemente estuvo desaparecido durante gran parte del encuentro.

Sumado a ello, el Bayern Munich tuvo en Manuel Neuer al hombre del partido, quien detuvo todo lo que vino al arco y a pesar de que en alguna u otra ocasión fueron de futbolistas que venían del fuera de lugar, no dejó que pasara nada a la red.

Otro de los futbolistas que no pasó desapercibido fue Mauro Icardi, quien simplemente no vio la suya en esta Final, donde simplemente no fue considerado por Thomas Tuchel, pese a que el equipo necesitaba goles.

Estas son algunas de los mejores memes que dejó la Gran Final de la UEFA Champions League

Yo viendo como no sacan a neymar por Icardi. pic.twitter.com/efy9EZyUZZ— Alex (@Alex_coriaa) August 23, 2020

Los dirigentes del inter en este momento viendo como vendieron a Icardi por 60M pic.twitter.com/kXO2ZPqz5S— InternArgzionale (@internargziona) August 23, 2020

Icardi en el banco. pic.twitter.com/ARsxvdyjhw— El Fin del Mundo (@elfindelmundor) August 23, 2020

Neuer saliendo a achicar pic.twitter.com/Gdk5TdiGGE— Casi, Fede ‍♂️ (@fedepiri_) August 23, 2020

Esta es la mejor foto de Neuer durante el partido: pic.twitter.com/3SJ34IJiUP— mar (@sheeriow) August 23, 2020

La verdadera identidad de Neuer: pic.twitter.com/iZeADETQub— GNABRY (@GolDeGnabry) August 23, 2020

