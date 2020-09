NFL: Los titanes tienen el primer brote de COVID-19; el juego sigue en pie

Los Tennessee Titans no regresarán al interior de su edificio hasta el sábado como mínimo debido a ocho pruebas positivas para el coronavirus, el primer brote que golpea a la NFL mientras intenta jugar un calendario completo en medio de la pandemia.

Tennessee está programado para recibir a Pittsburgh , en el marco de la Semana 4, enfrentamiento donde dos de los siete equipos invictos restantes de la liga el domingo, y el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, dijo que su equipo tiene “un mandato” para prepararse como si el partido se jugará a tiempo, incluso los Titanes no pueden practicar.

“Vamos a confiar en los expertos médicos”, dijo Tomlin. “Si consideran que es seguro para nosotros continuar, iremos allí con la intención de jugar y jugar para ganar”.

Foto: El Heraldo de México

No te pierdas la cobertura especial sobre las Elecciones Estados Unidos 2020

Tennessee suspendió las actividades en persona hasta el viernes después de que la NFL dijera que tres jugadores de los Titans y cinco miembros del personal dieron positivo por el coronavirus. La NFL había jugado tres semanas sin un brote de COVID-19.

Ahora, los Titans se convertirán en la primera prueba significativa durante la temporada de los protocolos de virus de la liga. Los Minnesota Vikings también suspendieron las actividades en persona el martes luego de los resultados de las pruebas de los Titans. Los Titans vencieron a los Vikingos 31-30 en Minneapolis el fin de semana pasado.

“Ambos clubes están trabajando en estrecha colaboración con la NFL y el (sindicato de jugadores), incluidos nuestros expertos en enfermedades infecciosas, para evaluar contactos cercanos, realizar pruebas adicionales y monitorear los desarrollos”, dijo la liga en un comunicado.

Los Titans colocaron a un par de jugadores clave, el capitán defensivo y liniero DaQuan Jones y el largo pargo Beau Brinkley, en la lista de reserva / COVID-19 más tarde el martes.

Los Vikings emitieron un comunicado diciendo que no habían recibido ningún resultado positivo de sus pruebas después del partido del domingo y siguieron el protocolo de la NFL al cerrar sus instalaciones de inmediato. El complejo de Minnesota permanecerá cerrado al menos hasta el miércoles. Minnesota tiene programado visitar Houston (0-3) el domingo.

“Todas las decisiones se tomarán teniendo en cuenta la salud y la seguridad como nuestra principal consideración”, dijo la NFL. “Continuaremos compartiendo actualizaciones a medida que haya más información disponible”.

Si comienzan el domingo, los Titans habrán pasado tres días en videoconferencias virtuales y posiblemente solo un sábado. La perspectiva de que un equipo se enfrentara a una desventaja competitiva a causa del virus no fue una sorpresa para Tomlin.

El comisionado Roger Goodell envió un memorando a los equipos el martes señalando que se están siguiendo los protocolos establecidos por la liga y el sindicato de jugadores. Aquellos que dieron positivo en la prueba serán aislados, monitoreados y se les ofrecerá atención médica, y a los miembros de la familia también se les ofrecerá la prueba. Los oficiales y otros que trabajaron en el juego serán evaluados.

“Esto no es inesperado; como el Dr. Sills y otros han enfatizado, habrá jugadores y personal que darán positivo durante la temporada ”, escribió Goodell en el memo obtenido por The Associated Press, haciendo referencia al director médico de la NFL, Dr. Allen Sills. Te puede interesar El titán Gustavo Ayón regresa a México, tras su paso por Europa: VIDEO

“Estamos explorando con más detalle la naturaleza de los contactos cercanos para determinar dónde ocurrieron (vestuario, vuelos, etc.) e identificar cualquier aprendizaje adicional que se pueda compartir con todos los clubes”.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por: AP

BGM