“Neymar es un llorón, me cae mal”, confesó Layún al Escorpión Dorado

Miguel Layún, futbolista de los Rayados de Monterrey, compartió su reacción a un recuerdo suscitado durante el Mundial de Rusia 2018, cuando se enfrentaron en los octavos de final a la selección de Brasil.

Layún recordó aquella épica jugada en donde estando muy cerca de la línea de banda y entre ambas bancas, cometió una falta a Neymar, quién se tiró al suelo y comenzó a revolcarse en el pasto, exagerando la jugada.

Durante una plática que tuvo Layún con el youtuber Escorpión Dorado, el mexicano detalló que Neymar es un llorón y qué es uno de los futbolistas más complejos a los que le ha tocado defender, después de que es muy exagerado en el campo.

“La verdad es que Neymar me cae muy mal en el campo, porque es un jugador totalmente exagerado, es un futbolista que no tiene sentido de deportivismo y yo en esa ocasión fui un tonto y me nublé, dejé que me ganara la pasión”, aseguró el seleccionado nacional.

Layún explicó la jugada: “estábamos cerca de la línea de banda, cuando apenas si lo toqué y le hice un ligero foul, pero él se tiró y se aventó afuera de la línea, exagerando la jugada y en ello me tiró un pisotón, pero de eso no dicen nada, porque yo no me tiré, soy un tonto”.

Ahora, el futbolista se encuentra actualmente con la camiseta de los Rayados de Monterrey donde ya fue campeón de la Liga MX el pasado diciembre.

