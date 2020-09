Necaxa da su respaldo a José Guadalupe Cruz al frente del equipo

Santiago San Román, director deportivo de Necaxa, respaldó el trabajo hecho hasta ahora por el cuerpo técnico que encabeza José Guadalupe Cruz y aseguró que se ha visto una mejoría en el equipo, a pesar de que los resultados dicen otra cosa.

El directivo ofreció disculpas a la afición y recalcó que están molestos por la situación que atraviesa el club en el torneo Guard1anes 2020 donde ocupan el penúltimo lugar con únicamente nueve puntos: