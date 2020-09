Debido a las protestas de los equipos por el tema racial, hoy tampoco habrá juegos oficiales

La NBA tampoco tendrá actividad el día de hoy, así lo confirmó el vicepresidente ejecutivo Mike Bass, tras lo sucedido el día ayer, que, en protesta ante los abusos y actos racistas, sobre todo de la policía estadounidense, se pospusieron los duelos de postemporada.

“Los juegos de playoffs que estaban programados para el día de hoy no se jugarán (Nuggets vs. Jazz, Celtics vs. Raptors y Clippers vs. Mavericks). Esperamos regresar a la actividad entre el viernes y el sábado”, comentó Bass.

Te puede interesar Falta de gol no es culpa de JJ Macías, aseguran en las Chivas

Asimismo, la liga compartió que esta tarde se volverá a tener una video conferencia entre los jugadores y los dueños de las franquicias de los 13 equipos que se encuentran en Orlando, además de representantes de la Asociación de Jugadores, de la NBA y presidente del Comité de Relaciones Labores, Michael Jordan, para ver cuáles serán los siguientes pasos a seguir.

Por: Omar Moro

dhfm