NBA: Nuggets dan golpe de autoridad a los Lakers

De la mano del base Jamal Murray, el serbio Nikola Dokic y Jerami Grant, los Nuggets vencieron a los Lakers, por marcador de 114-106, en el tercer juego de la Final de la Conferencia Oeste.

“Hemos aprendido a respetar a los equipos rivales, y entonces podemos adaptarnos a su juego para poder hacerles daño; hoy se notó. Ante ellos, no podemos descuidarnos en ningún momento, vamos a pelear todo lo que podamos y queremos darnos a notar, que sepan que estamos en buen nivel también”, aseguró Michael Malone, coach de los Nuggets.

Con este resultado, los de Denver se ponen 1-2 ante la quinteta angelina, para forzar a un quinto juego, el próximo sábado. Una constante en este equipo en playoffs es venir de abajo, para vencer a sus rivales.

“Parece que nos gusta, pero no tenía dudas de lo que iba a pasar hoy, y la razón de que no tenía dudas es porque hemos estado al borde de la eliminación ya y no han podido con nosotros, no lo puedo explicar, nos gusta jugar en la cuerda”, comentó el entrenador.

Al descanso se fueron con ventaja de 10 puntos, pero a los pocos minutos de haber iniciado el tercer cuarto, LeBron James y compañía se pusieron a cinco unidades, lo que parecía una remontada épica.

Pero la tripleta de Denver salió a relucir otra vez y lograron tener sobre la lona al equipo de Los Ángeles, ya que por primera vez en esta temporada se vieron abajo por 20 puntos.

En el último cuarto esa ventaja parecía perdida, por segunda ocasión en el encuentro, pues llegaron a ponerse a sólo una posesión de diferencia. Fue cuando Murray apareció; el base consiguió 28 puntos, ocho rebotes y 12 asistencias para ser la figura del cuadro que fungió como local, a pesar de estar en la burbuja. Te puede interesar OFICIAL: Costa Rica CANCELA partido amistoso contra Selección Mexicana

“Fue espectacular, es uno de los mejores que he visto. El partido de esta noche para él nos llevó al triunfo, sabe lo orgulloso que estamos, es genial verlo así y tan comprometido, jugó muy bien la ofensiva y se complemento con sus compañeros”, agregó Malone.

El próximo jueves en punto de las 20:00 horas, se volverán a ver las caras para el cuarto juego de la serie, donde los Nuggets buscan empatar a dos victorias por bando; mientras que los Lakers quieren despegarse 3-1.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

dhfm