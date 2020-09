Para Miguel Herrera importan los títulos más que los récords de victorias

Durante este Guard1anes 2020, el hashtag #FueraPiojo se convierte en tendencia cada que el América salta al terreno de juego. Aun con la desaprobación de su afición, Miguel Herrera ya se convirtió en el técnico con más victorias en la historia del equipo.

Si bien dicho logro es algo que agradece, el estratega de 52 años pone los títulos del club por encima de los récords de juegos ganados.

“Son estadísticas, a ustedes les sirven los números, estoy contento, pero nada más por el triunfo de hoy, no es nada elocuente. Lo importante es ganar títulos, acá las victorias suenan, pero los títulos son los que dan las razones”, dijo El Piojo al abordar esta nueva marca.

En su carrera como timonel azulcrema, Herrera ya ganó 134 encuentros: 106 de Liga, 23 de Copa y cinco de Concachampions. Antes del partido de hoy ante el Mazatlán estaba empatado con José Antonio Roca, ambos con 133 victorias.

Pese a que las Águilas vencieron 3-1 en casa a La Ola Morada, el estratega americanista se va con un sabor amargo. Su equipo carece de posesión del balón: hoy sólo tuvo 36 por ciento; y el dominio ante el rival no es el esperado.

“Hoy me tengo que ir no tranquilo, sumamos tres puntos conscientes de que nos sirven, pero el equipo no jugó bien. Fuimos certeros, se concretaron las posibilidades, pero nos está faltando tener volumen de juego, esa es la realidad. Hay mucho que mejorar”, indicó en videoconferencia al término del cotejo en el Estadio Azteca.

Francisco Palencia, DT del Mazatlán, por su parte, lamentó la falta de claridad de su conjunto frente al arco rival, señalando que por ello pagaron caro dentro del terreno de juego. Te puede interesar Pachuca vs San Luís: Dónde y cuando verlo EN VIVO

“Me atrevo a decir que tuvimos tal vez más ocasiones de gol claras, lamentablemente a la hora de ser contundentes nosotros no lo fuimos”, externó.

Por: J. Alexis Hernández

dhfm