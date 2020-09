Mauro Quiroga acepta la importancia del América en el futbol mexicano

Aunque el América tenga dos descalabros consecutivos, y las bajas por lesiones sean una problemática frecuente, el Atlético de San Luis reconoce el valor de un conjunto de historia como el de Coapa, al cual enfrenta el sábado en el Estadio Alfonso Lastras.

“Año tras año, y competencia tras competencia, siempre tiene la obligación de competir y pelear por títulos. Nosotros lo tenemos claro, sabemos a quién vamos a enfrentar. Más allá de la baja que les toca, tiene un plantel para suplirlo, y poder remar y planificar un buen equipo de cara al fin de semana”, advirtió Mauro Quiroga, atacante rojiblanco.

El futbolista argentino, ex del Necaxa, fue autocrítico y aceptó que su equipo ha dejado ir puntos como consecuencia de errores en detalles, pero considera que la victoria para el conjunto potosino está cerca.

“Tenemos un compromiso ante un buen rival. Lo afrontamos con el mayor ilusión y esperanza de que venimos trabajando muy bien durante la semana”, mencionó El Comandante hoy en videoconferencia.

Águilas llegan con cierta presión

Por su parte, Enrique López, zaguero de los rojiblancos, consideró que las Águilas llegan con cierta presión por las derrotas recientes, y aclaró que su escuadra no permitirá que les pasen por encima.

“No soy quién para hablar de un equipo que no es el mío. Sé que es un gran club y supongo que tendrán presión, pero no creo que me deba meter. No creo que seamos un escalón y somos un equipo igualado para competir”, indicó Cadete.

El América, siendo la mejor ofensiva del torneo con 12 goles a favor y 10 puntos, enfrenta este sábado al Atlético de San Luis, que de local aún no gana en el torneo, al facturar dos empates y un descalabro, y sumar cinco unidades en el torneo.

Por: J. Alexis Hernández

dhfm