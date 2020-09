Mario Cazáres quiere un duelo con Saúl “Canelo” Álvarez

Luego de vencer por decisión a Julio César Chávez Jr., en pleito de exhibición del pasado viernes, el pugilista Mario Cazáres quiere enfrentar de nueva cuenta a Saúl Canelo Álvarez, a quien venció como amateur en la final de la Olimpiada Nacional Juvenil de 2004 y ahora busca repetir la victoria, en el terreno profesional.

“Con la victoria en esta pelea se abre un mundo de posibilidades. Nos llueven llamadas de tantas personas interesadas y nosotros estamos listos pero en especial pensamos en una pelea con Canelo y es sencillo: si una vez lo dejé llorando, ahora lo voy a dejar dormido. Eddy Reynoso (entrenador de Álvarez Barragán) me tiene mas miedo ahorita que Julio César Chávez padre, antes de que enfrentara a su hijo”, aseguró el nacido en Rosarito, Baja California.

Te puede interesar ¿Por qué el 'Chucky' Lozano está en serio riesgo de Covid-19?

¿Se recuperó de las lesiones?

Aunque como amateur juvenil tuvo una carrera destacada, las lesiones mermaron su debut profesional y logró regresar al encordado en el formato de paga hasta 2015; de entonces a la fecha acumula un discreto récord invicto de 12 pleitos.

“Le voy a tumbar todas las pecas y va a salir corriendo porque Canelo no tiene nada. Ahorita mismo estoy listo para pelear con él, este mismo día” asegura Cázares Astorga.

En la función del pasado viernes, se dio la controversia por un presunto cabezazo al Jr., que según Mario Abel no lo fue.

“No fue un cabezazo, fue un upper limpio. Él me tiró un volado de derecha, yo lo paro con el brazo izquierdo y con upper de derecha lo conecto y alcanzo a dar varios golpes en la ceja y me da la impresión de que él mismo decide parar la pelea y si seguía un round más, lo noqueábamos“, dijo. Te puede interesar Qué canal transmite el partido amistoso entre México vs Guatemala

Cázares es Licenciado en Economía, está por culminar una Maestría en Negocios y aunque Canelo ha dicho continuamente que no volverá a pelear con mexicanos, pues en 2017 fue justo Julio César Chávez Jr. su último rival nacional, Mario persiste en subir al ring con el tapatío.

Por: Katya López

dhfm