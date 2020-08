Lionel Messi confiesa en AUDIO que está cerca de salir del Barcelona

Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, esta muy cerca de dejar la institución azulgrana después de que se ha dado a conocer un audio en el cual estaría confirmando a un amigo y compañero de fútbol que ya no se siente a gusto en el club culé.

Un audio que se filtró en redes sociales dio a conocer la plática que habría existido entre Lionel Messi y Sergio Agüero, quién es uno de los mejores amigos de Messi en el fútbol profesional y además compañero en la selección de Argentina, en dónde estaría mencionando que ya no se siente a gusto en Barcelona y qué muy posiblemente podrían ser compañeros para la siguiente temporada.

Este audio no se sabe si es veraz o no coma pero ha causado mucho revuelo en el balompié español porque se sabe que Messi no está a gusto en el equipo y mucho menos después de lo que sucedió en la Champions League.

Por ahora, el futuro de Lionel Messi está en Barcelona ya que su contrato termina hasta 2021, además de que existe una cláusula de rescisión de 700 millones de euros que es prácticamente imposible que vaya a pagar un club de fútbol durante este mercado de verano.

La llegada del entrenador holandés Ronald Koeman no ha sido el detonante para que Messi mantenga su deseo de estar en el Barcelona, ya que es una situación que parece que ni el entrenador europeo va a poder resolver.

La situación de Messi en el FC Barcelona al momento se encuentro en vilo, pero este audio si es real podría ser el principio del fin de la era de ‘La Pulga’ en el cuadro blaugrana.

Vosotros que opináis de este audio “filtrado”. Es igual a la voz de Messi.. supuestamente le habla al Kun Agüero pic.twitter.com/84SFk9Ickm— Furia Blaugrana (@CharlyyFCB) August 23, 2020

