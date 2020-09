BOICOT contra el racismo

A raíz de que agentes policiales hirieron gravemente a tiros hace unos días a Jacob Blake, un ciudadano de raza negra, los Bucks de Milwaukee decidieron no presentarse ayer a jugar en el quinto juego de la serie, ante el Magic de Orlando, en un hecho inédito en la historia de la NBA.

Los elementos de Orlando y los réferis se presentaron en la cancha, pero los de Milwaukee no. Al final, todos se marcharon y el personal de la arena retiró los balones, toallas y las etiquetas que se colocan en las sillas de los jugadores dentro de la cancha.

Con este antecedente, los otros dos juegos programados (Rockets vs. Thunder, serie igualada a dos) y Lakers vs. Portland (3-1, a favor de los de California) tampoco se llevaron a cabo, en la denonimada Burbuja en Orlando.

La NBA informó que los tres partidos serán reprogramados, pero no aclaró para cuándo.

Horas después, el base George Hill leyó un documento. “A pesar de la abrumadora petición de cambio, no ha habido ninguna acción; por lo que nuestro enfoque hoy (ayer) no puede haber basquetbol”, dijo en compañía de sus compañeros de equipo.

“La postura adoptada por los jugadores y (por la organización) muestra que estamos hartos. Basta ya”, tuiteó Alex Lasry, vicepresidente de los Bucks.

Hay otros tres partidos previstos para hoy (Nuggets vs. Jazz (15:00 hrs.), Celtics vs. Raptors (17:30 hrs.) y Clippers vs. Mavericks (20:00 hrs), y trascendió que tampoco se van a disputar.

Incluso, la estrella de los Lakers, LeBron James, encabezó mensajes en Twitter en los que exigieron un cambio. “A la mierda esto, exigimos justicia; estamos hartos”.

La frase “Black Lives Matter”, pintada en las canchas, y los jugadores con mensajes en sus jerseys, no han pesado fuera de la duela.

Fuentes en EU revelaron una reunión de emergencia entre jugadores, coaches y staff para cancelar los partidos de la próxima jornada, pero también se habla de poner punto final a la campaña.

