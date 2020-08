Julio César Chávez anuncia que el 2020 será su último año en pleitos de exhibición

En un hecho inédito, tres púgiles de la dinastía Chávez subirán al ring en la misma función. El próximo 25 de septiembre. Julio César Chávez hará su tercer pleito ante Jorge ‘El Travieso’ Arce, mientras sus hijos Omar y Julio César Jr. regresarán al cuadrilátero, en busca de reactivar sus carreras en el deporte de los puños.

La velada, que se realizará a puerta cerrada y se transmitirá por streaming, durará dos horas, será a beneficio de la población más afectada por el coronavirus.

“Estoy muy contento de subir otra vez con ‘El Dientón’ (Travieso) siempre lo he dicho: da buen espectáculo y es valiente. Es importante que van a pelear mi hijo Julio y Omar; Omar va a pelear a ocho rounds y Julio hará una de exhibición con un rival sorpresa. Vamos a estar los tres juntos (…) yo lo hago porque es el morbo de la gente por vernos a los tres juntos, ya ves como le tiran a Julio y a Omar y allí van a poder ver cómo andamos los tres”, comentó ‘El César del Boxeo’, quien busca además donar despensas e implementos de protección sanitaria en las zonas de mayor marginación de Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California. Te puede interesar Chávez realizaría última pelea de exhibición contra De la Hoya

“Es un placer volver a pelear con alguien que admiro, alguien a quien veía desde niño, que yo lo veía pelear, que mi papá lo admiraba y que yo soñaba ser como él, a mi ídolo, ahora estoy haciendo pelead con él”, agregó Travieso Arce.

“En estos tiempos tan difíciles, necesitamos historias que nos motiven. Momentos que nos den alegría y entretenimiento, que nos hagan recordar y soñar. Con lo que ustedes están haciendo desinteresadamente demuestran todo lo que son. Yo los felicito por ser un ejemplo para México, para el Consejo Mundial y para la comunidad del boxeo”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, tanto a Chávez como a Arce.

La función será a puerta cerrada, a causa de las previsiones para evitar el contagio del coronavirus. Desde este miércoles 5 de julio, mediante la plataforma superboletos.com, se puede comprar la transmisión por streaming que tendrá un costo de 175 pesos; se entregará una clave de acceso y se podrá ingresar desde 30 minutos previos al evento para ver momentos antes, durante y después de la pelea, desde las 19:00 horas.

Este es el tercer pleito entre Chávez y Arce, que han hecho estas funciones por causas benéficas, pero la leyenda hizo este regreso solo para el 2020, sin deseos de poner en la agenda más exhibiciones.

“Tengo 58 años y la verdad ya me cuesta trabajo correr, entrenar y boxear para mi es muy complicado ya voy yo en picada para abajo, pero tengo el hábito de correr y de entrenar todos los días. Las facultades se van perdiendo, pero el corazón allí está. Estaba yo casi programado para pelear con Tyson, pero no quise porque es la fecha mexicana así que mejor quise hacer una pelea por mi propia cuenta. Tyson la va a hacer el 12 de septiembre en California y yo la voy a hacer ese día en mi tierra”, explicó. Te puede interesar Edson Álvarez no es primera opción de Ajax ante salida de defensa central

Adicional a los pleitos de exhibición que Chávez ha tenido con Travieso, está pendiente la pelea con Óscar de la Hoya, una función que desea vivir en el Estadio Caliente, de Tijuana, Baja California.

“Esa sería mi ultima pelea de exhibición y la quiero hacer con gente, yo pienso hacer una o dos más antes de que termine el año, pero ya nomás este año yo quiero hacer exhibiciones. Ya el próximo año no quiero subirme al ring porque me cuesta mucho trabajo y por eso para fines de año va a ser la última”, agregó.

Adicional a esta función benéfica y de los donativos que desea hacer Chávez, hay más muestras de solidaridad en la leyenda del boxeo, quien concederá diez becas a personas que necesiten tratamiento para salir de las adicciones al alcohol y las drogas y así darles todos los servicios de rehabilitación en la clínica que él mismo fundó. “Es muy importante porque esto no opera como un anexo. Allí viven y comen, allí hay un grupo de especiales desde médicos, nutriólogos psiquiatras, todos trabajando juntos por ayudar a la gente”’, dijo Chávez.

A esta propuesta se suma la de Arce por ayudar a los necesitados.

“En Hermosillo hay gente que vive en casas de cartón y me he enterado que un cuartito con in bañito sale entre ocho y diez mil pesos, así que nosotros vamos a buscar donativos para ayudar a que esta gente salga de la pobreza extrema”, externó Jorge. Foto: Especial

Por: Katya López

dhfm