Luego de haber enfrentado ya 2 peleas con fines benéficos, Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce, se enfrentarán próximamente para apoyar esta vez a los damnificados de la pandemia Covid-19.

Durante el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, se hizo oficial que el próximo viernes 25 de septiembre de 2020 se enfrentarán estas dos leyendas del box.

El concepto de poner en el ring a dos históricos del boxeo, nació inicialmente para apoyar económicamente a Christian Castillo, hijo del ex campeón mundial mexicano José Luis “Temible” Castillo, quien padece una lesión cerebral que sufrió durante un entrenamiento. Te puede interesar Julio César Chávez anuncia que el 2020 será su último año en pleitos de exhibición

Al ver los increíbles resultados, la fórmula se replicó en Hermosillo, Sonora, con el fin de ayudar a personas con problemas de adicción en el camino de su rehabilitación.

Julio César Chávez se dijo satisfecho por ayudar al prójimo al lado de su amigo.

Me siento muy contento de subirme otra vez al ring con el dientón, la verdad que me gusta subirme con él porque da buen espectáculo, como siempre lo he dicho que es muy malo, pero muy valiente“