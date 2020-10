Con extinción de Fodepar se limita participación de México en Juego Olímpicos

El deporte olímpico mexicano se enfilaba hacia el ciclo olímpico más exitoso de su historia, al ganar el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, quedar como la tercera potencia del continente en los Panamericanos de Lima 2019 y una meta de alcanzar 10 medallas en los Olímpicos de Tokio 2020, hasta que se atravesaron dos situaciones que causaron daños profundos: la pandemia del coronavirus, y con ello una desaceleración económica en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió extinguir más de 100 fideicomisos públicos, entre ellos el que apoya a los atletas: Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Sin un Plan B en la mesa, a 10 meses de Tokio 2020 y con preseleccionados que no pueden regresar a sus centros de entrenamiento, se añade que en febrero pasado tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como el Fodepar fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en la entrega y comprobación de apoyos que generan un desvío de recursos por más de 14.2 mdp; además de uso de facturas falsas con posible daño al erario por 31 mdp.

Ante distintas observaciones de la SFP y la Auditoría de la Función Pública, la Conade removió de su cargo a funcionarios presuntamente vinculados a casos de corrupción.

“Es lamentable la situación en la que estamos. La gente que dirige el Fodepar no ha tenido claridad con este fondo, ha habido malos manejos. Debería haber un castigo más severo para quienes hicieron mal uso del dinero de los deportistas.

“Es muy lamentable que siga habiendo corrupción en el deporte y más porque los deportistas son los menos culpables, pero no será imposible: Conade contaba con dos mil 500 mdp de presupuesto y Fodepar tenía menos de 300 mdp”, consideró el diputado morenista Erik Morales, quien como integrante de la Comisión de Deporte en San Lázaro defendió la permanencia del fideicomiso.

El pasado martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión emitió un dictamen para reformar artículos a la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD) para derogar el Fodepar, y señaló a Conade como responsable de la entrega de recursos para apoyar a atletas con perspectivas hacia Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ayudas que se aprobarán o no mediante “un grupo de expertos” y también la hace responsable de otorgar becas vitalicias a los mexicanos que ganaron medallas en la magna justa veraniega del deporte convencional y adaptado.

Este jueves, Morales Elvira propone dos reservas a las modificaciones solicitadas sobre la LGCFyD. “Una de ellas es para que los apoyos no sólo se les den a los deportistas, sino al deporte, para ampliar el espectro de beneficiarios; la otra es para respetar los tabuladores de las becas vitalicias, para que no bajen estos estímulos”, agregó el expugilista.

La situación es alarmante para la triple medallista olímpica de taekwondo, María Espinoza, quien en mayo pasado emitió una carta pública para solicitar la permanencia del fideicomiso. “Me intriga y me preocupa que no hay otro instrumento, no saber qué va a pasar hacia los Juegos Olímpicos, qué pasará con la beca vitalicia de mis compañeros medallistas. Estuve beneficiada de este fideicomiso por muchos años; también vienen las futuras generaciones y ahora me imagino que para ellos es preocupante no saber qué pasará con sus carreras, todo está tan en el aire que no sabes cuál será el siguiente punto de partida.

“Es importante siempre tener algo que sume, un proyecto un instrumento que impulse y si no suma, lo cambias; pero, si en cambio, restas no es algo bueno”, expresó la sinaloense.

El dictamen de la Comisión se presenta este jueves al pleno del Congreso de la Unión y se turnará a la Cámara de Senadores para su aprobación.

Medallistas olímpicos alzan la voz

Por su parte, los medallistas olímpicos y paralímpicos mexicanos piden a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP) que al momento de extinguir el Fodepar, su remanente pase a la Tesorería de la Federación y ésta entregue los recursos a los medallistas mexicanos sin intermediarios.

“Muchos de los beneficiarios son población vulnerable, adultos mayores y este estímulo es parte necesaria de la dignidad de la existencia de estos deportistas. Extinguir el Fodepar es una resolución de carácter político, está prevaleciendo la iniciativa del presidente, son 109 fideicomisos de diferente magnitud y naturaleza; cuando hablamos de deporte son alrededor de 290 mdp que a nivel presupuestal del gobierno tiene una mínima significación, pero no queremos perder tiempo en lamentos o justificar o reprobar la actuación de los legisladores, ya no nos compete, pero sí vamos a hacer propuestas que no confundan lo deseable con lo posible”, expresó Daniel Aceves, subcampeón olímpico de lucha en Los Ángeles 1984, quien emitió una carta a los titulares de SHCP y SEP para externar estas preocupaciones.

El Fodepar nació en 1998 como una estructura que brinda apoyo a los seleccionados nacionales; en sus 22 años de existencia ha aportado en la obtención de 27 medallas olímpicas: cuatro oros, 11 platas y 12 bronces. A esta fecha tiene 788 deportistas beneficiarios y otorga becas vitalicias a 180 medallistas olímpicos y paralímpicos. Para el ejercicio 2020 se le asignaron 298 mdp. Te puede interesar México vs Guatemala: esta es la alineación del Tri para esta noche

Los artículos a reformar

En el dictamen de 86 páginas, los diputados proponen modificar leyes que involucran fideicomisos, como la Ley General de Cultura Física y Deporte, donde quieren reformar cuatro artículos: la derogación de la fracción XXVI del Artículo 30, el párrafo segundo del Artículo 94, el segundo y tercer párrafo del Artículo 110, así como modificar el segundo párrafo del Artículo 116.

Por: Katya López

dhfm