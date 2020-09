Jimena Saldaña fue electa para presidir la Odecabe

Aunque al interior del país la administración deportiva ofrece pocas oportunidades de desarrollo a las mujeres, la mexicana Jimena Saldaña fue electa para presidir la Comisión de Marketing de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), que homologa su estructura a la del Comité Olímpico Internacional y creó 11 comisiones de trabajo.

Saldaña, primera vicepresidenta del organismo, enfrenta el reto de dar una nueva imagen y, además, hacer autosustentable el deporte olímpico de la región centrocaribeña, a pesar de la desaceleración económica que ha provocado la pandemia del coronavirus.

“Queríamos trabajar totalmente con una de las fórmulas más eficientes que es el COI, con una fuerza real a las comisiones que operen, trabajen, den resultados y tengan un camino legal para darle celeridad a sus estrategias.

“Esta pandemia nos deja cosas malas y tristes, pero también cosas buenas, pues nos abre la oportunidad de hacer un verdadero plan de comercialización hacia los Juegos Olímpicos, y la Odecabe tiene muy claro cómo explorar estas nuevas formas. La tecnología nos permite hacer grandes campañas, y nos sentimos listos y optimistas a pesar de lo que hemos sufrido”, expresó Saldaña.

Esta comisión elabora un plan de comercialización con la finalidad no sólo de allegar recursos al ente, sino de dotar de recursos a los Comités Olímpicos Nacionales de la región para convertirse en entes autosustentables. En el organismo también colabora la exatleta mexicana Jackie Guerra.

“Es tarea de nosotras las mujeres no solo abrir las puertas a más mujeres, también de impulsarnos unas a otras. Es importante el apoyo y la sororidad, pero no por ser mujeres, sino por nuestra capacidad. Evidentemente en nuestra región hay grandes dirigentes deportivas y si todas nos apoyamos, tenemos una red de trabajo juntas para intercambiar experiencias, sin demeritar el trabajo de un hombre, no es una cosa de género, sino las competencias y capacidades de las personas para ‘entrarle’ a trabajar”, consideró Saldaña Gutiérrez.

Mandato durará 4 años

Esta administración de la Odecabe durará los siguientes cuatro años, tal como marca el ritmo del ciclo olímpico y, en ellos, la mexicana busca impactar una revolución en imagen corporativa y marketing al organismo deportivo regional más antiguo del mundo.

Las comisiones están alineadas con el Comité Olímpico Internacional (COI), y son: Técnica, presidida por Luis Mejía (DOM); Marketing, a cargo de Jimena Saldaña (MEX); Nuevos Proyectos y Desarrollo, por Ciro Solano (COL); Nuevas Sedes, con Sara Rosario (PUR) a cargo; Educación, por Eduardo Álvarez (VEN); Finanzas, de Camilo Amado (PAN); Ética, por Judy Simons (BER); Atletas, por Ruperto Herrera (CUB); Legal, de Christopher Samuda (JAM); Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ángel Morales (ISV), y la Comisión Médica, por Hans Larsen (HAI).

A pesar de la pandemia, cuatro comisiones iniciaron sus trabajos, entre ellas, la que dirige Jimena Saldaña, pues gracias a las nuevas tecnologías pueden mantener citas una vez por semana, cuando antes de la contingencia, solo se realizaban de manera presencial, una cada tres meses.

Por: Katya López

dhfm