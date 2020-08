Invita el Consejo Mundial de Boxeo apoyar a promesas del ring

Ante las dificultades administrativas que enfrenta el boxeo olímpico, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) convoca a reforzar programas en todos los países, y crear así un torneo mundial desde la Comisión de Boxeo Amateur del organismo verde y oro, y el propio Mike Tyson desea involucrarse en desarrollar a los nuevos talentos.

Durante la segunda jornada de la 58ª Convención el CMB, Mauricio Sulaimán –recientemente electo para dirigir en un segundo periodo al organismo hasta 2024– solicitó impulsar programas en favor de los niños, niñas y jóvenes que desean escribir su historia en el deporte de los puños.

Te puede interesar Regresa Checo Pérez a las pistas, tras vencer al COVID-19

“Yo estaba en contra de involucrarnos en el boxeo amateur, pero ahora que veo cómo hay esfuerzos por todo el mundo por sacar adelante a esta área de nuestro deporte y hay iniciativas en verdad admirables, como la de Joe Saunders que dedica su vida a los jóvenes, para ayudarlos a encontrar un camino, para poder boxear en un entorno seguro y saludable, mi opinión ha caminado y quiero agradecerle por ponerlos el ejemplo de lo que se puede hacer. Mike Tyson nos dijo que quiere hacerle un lugar al boxeo amateur, antes de su pelea de exhibición y queremos involucrarlos en esto”, expresó Sulaimán Saldívar, quien dio a conocer que el propio Mike Tyson desea invitar a jóvenes pugilistas.

Entre los proyectos más exitosos proyectos se encuentra el Green Belt Challenge un torneo en California Estados Unidos, impulsado por Joe Saunders. “Comenzamos con una pequeña función y poco a poco nos dimos cuenta de que después ya no nos dábamos abasto. Nuestro último torneo fue del 13 al 15 de junio del año pasado y es una situación muy diferente a la de llegar a un torneo y perder en la primera pelea y no volver a entrar en contacto con el ring, aquí los chicos se involucran mucho más allá de eso, pero nosotros no hemos hecho nada extraordinario, sólo hemos dado la oportunidad de conocer este hermoso deporte a los jóvenes”, expresó el estadounidense.

Los programas avalados por el Consejo Mundial de Boxeo y que benefician al boxeo amateur ya se desarrollan en países como: Uruguay, España, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Perú y México, entre otras naciones.

Tomar la estafeta de esta vertiente del boxeo surgió luego de que en distintos países, como España o México se ha limitado el desarrollo de los pugilistas que buscan representar a su nación en eventos de ciclo olímpico, y posteriormente a diversas y muy profundas irregularidades en la Asociación Internacional de Boxeo de Aficionados (AIBA).

Desde el ciclo olímpico pasado, la AIBA creó la Serie Mundial de Boxeo, un torneo que enfrentaba a equipos representativos de países para que sus pugilistas se midieran en respectivas divisiones y a mayores victorias, ganaba cada conjunto, hasta declarar un campeón del circuito; el torneo ya permitía la paga a los boxeadores y así inició un proceso de semiprofesionalismo y la producción y predilección por unos pugilistas sobre otros, una práctica que corrompe los criterios del olimpismo como la universalidad y conceder las mismas oportunidades a todos los deportistas.

Después, en la AIBA se comprobó que existieron amaños en sus torneos, incluso en las peleas de los Juegos Olímpicos de Río 2016; además, se comprobó que su titular, K.C. Wu, cometió actos de corrupción y fue separado de su cargo; en elecciones internas Gafur Rakhimov superó a Serik Konakbayev por la dirección del organismo, pero su triunfo despertó más incertidumbre al ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un miembro de una organización criminal y por ello el uzbeco dejó el cargo.

El Comité Olímpico Internacional congeló los fondos que destinaba a la AIBA, creó una Comisión de Investigación sobre el organismo para saber quiénes son los responsables de los malos manejos financieros, éticos, de jueceo, evaluación y hasta gobernanza en su interior. El COI llegó a considerar excluir el boxeo de los Juegos de Tokio 2020; sin embargo, para no afectar los procesos de años que ya tenían los atletas, se decidió mantener el torneo, pero no bajo la reglamentación de la AIBA.

El COI y el Comité Organizador decidieron mantener la propuesta de la AIBA de permitir la participación de boxeadores profesionales en el torneo olímpico, por lo que el Consejo Mundial de Boxeo tomó la iniciativa de recomendar limitar el torneo sólo para pugilistas amateurs, para salvaguardar la integridad de los peleadores que se inician en este deporte, pues la disciplina olímpica y la de paga son diferentes.

Con la postergación de la justa para el verano del 2021, el CMB mantiene su postura y espera que el COI recapitule en sus procesos de clasificación para limitar la participación a las jóvenes promesas del deporte de los puños.

Mientras la AIBA se mantiene congelada ante el movimiento olímpico internacional, el CMB toma las riendas para permitir que los niños y jóvenes pugilistas puedan crecer en un entorno que no involucre los procesos que la AIBA llevó por generaciones y que afectaron el desarrollo de pugilistas como los mexicanos Óscar Valdez, quien cayó en una controvertida pelea a un paso de alcanzar el podio en su segunda incursión olímpica, durante los Juegos de Londres 2012; o Juan Pablo Pivi Romero, quien en los Juegos de Río 2016 dio una contundente pelea también en la antesala de medallas pero los jueces no lo declararon vencedor.

Por: KATYA LÓPEZ CEDILLO

alg