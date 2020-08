¡Hace historia! Mujer jugará en liga VARONIL de futbol

Ellen Fokkema es una mujer que marcará la historia del futbol en el mundo y es que la Liga de Holanda lanzó una prueba piloto en la que una jugadora podrá militar en una división del balompié categorizada sólo para hombres.

Fokkema era una jugadora de 19 años de edad que se va a integrar al Foarút, equipo de la cuarta división de los Países Bajos. Hay que recalcar que el equipo se ofreció para llevar a cabo está prueba.

La meta es crear una liga mixta, hasta ahora sólo permitía que hombres y mujeres compartieran equipos de hasta los 18 años. Te puede interesar Paola Pavón, será la primera mujer en jugar un torneo profesional varonil en México

“He jugado con los chicos desde que tenía cinco años. Siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces ¿Por qué seguir posible?”, enfatizó la jugadora a un diario local.

Según los medios en Holanda, Fokkema recibió ofertas de clubes femeninos profesionales pero en su momento aún no era mayor de edad para fichar. Además, por un tiempo le dio prioridad a sus estudios de enfermería.

“Le pregunté al club si era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. No me atrevo a decir cómo va a ir, pero de todos modos estoy muy feliz”, declaró la joven.

Las estrellas de Hollywood apoyan el futbol femenil

La actriz Natalie Portman lidera el grupo fundador de una nueva franquicia de futbol femenino que debutará en 2022, que integran también otras figuras de Hollywood como Jessica Chastain y Eva Longoria y deportistas como Serena Williams, anunció este martes la liga femenina (NWSL).

“Un grupo mayoritariamente fundado por mujeres y liderado por la actriz y activista NataliePortman se ha asegurado el derecho exclusivo de llevar un equipo de fútbol femenino profesional a Los Ángeles para debutar en la primavera (boreal) de 2022″, informó la NWSL en un comunicado.

El equipo de Los Ángeles, tentativamente llamado Angel City, se convertirá en el undécimo equipo de la NWSL, ya que otra nueva franquicia, Louisville FC, se unirá a los nueve equipos actuales en 2021. Na twee afwijzingen mag Ellen Fokkema (19) nu meedoen in de mannenvoetbalcompetitie. 'Wij vinden dat iedereen moet kunnen voetballen op het niveau dat hij of zij ambieert. Het zou mooi zijn als deze evolutie bij ons in Menaam begint.' https://t.co/PrFAWble84— Trouw (@trouw) August 4, 2020

Por: Redacción Digital El Heraldo de México.