Se suma Ayón a Astros de Jalisco de la LNBP

Luego de jugar en la NBA, el Real Madrid y la Euro, el nayarita Gustavo Ayón regresa a México para jugar con Astros de Jalisco de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). El mexicano inicia la temporada después de un periodo de rehabilitación, pero no garantiza la fecha en que vuelva a las duelas.

“Queremos que Gustavo esté cuanto antes, pero eso lo irá marcando el desarrollo de entrenamientos y cómo él se vaya sintiendo, no quiere defraudar es un jugador muy importante en el mundo del baloncesto y tenemos que hacer las cosas con cierta responsabilidad y coherencia. Gustavo trabaja muy duro para estar cuanto antes, no quiero engañar a nadie, pero si él ve que no está en el mejor de los niveles quedaremos pendientes de que entre a la duela”, explicó Sergio Valdeolmillos, exentrenador de la Selección Nacional y ahora coach del equipo.

Ayón llegó a la capital jalisciense, y se practicó la prueba PCR que le solicita tanto la franquicia como la LNBP, lo que confirma que no tiene coronavirus y puede incorporarse a una de las nuevas franquicias de la liga, que lo vio levantar dos títulos con los Halcones de Xalapa (2007 y 2008).

“Este no es mi retiro. Vengo al 100 por ciento, en el mejor estado físico que puedo estar. Me siento orgulloso de estar de nuevo en la liga y si mi llegada ocasiona que se voltee a ver más el baloncesto de nuestro país, me siento halagado y orgulloso.

“Dejo el 100 por ciento de mi trabajo en esta institución y es lo que me respaldará, está mi responsabilidad, compromiso, pasión, coraje y amor por este deporte, y lo explotaré a tope”, explicó el reconocido como el Jugador Revelación de la ACB 2011, quien admite que espera una oportunidad de firmar en Europa.

“Puede ser uno o dos días o toda la temporada que me quede aquí, depende de las oportunidades en un futuro. Si puedo seguir al máximo nivel, aquí estaremos y si se da la oportunidad de ir a otro nivel en Europa, también se valorará y se tomarán decisiones en su momento, por ahora esta es la oportunidad en la mesa”, agregó el exjugador de la NBA.

Ayón Aguirre, quien ganó cinco títulos con el Real Madrid, dejó el equipo en 2019 y firmó con el Zenit de San Petersburgo de Rusia para después regresar a México, sin un contrato fijo.

“Hubo entendimiento y acercamiento entre ambas partes. Tanto Astros de Jalisco como Gustavo Ayón trabajamos bajo la misma línea. Esta es su casa, ¿cuántas temporadas puede estar acá? Las que él decida. Tendrá las puertas abiertas; ahora necesita contacto, jugar y nos eligió a nosotros para empezar este proceso”, dijo Teo Subía, director deportivo del equipo.

En la vigésima campaña de la LNBP, la directiva planteó que con 12 franquicias realizará un torneo corto con protocolos sanitarios y sin público que empezó el 10 de septiembre y culminará a más tardar en la primera semana de diciembre.

Hasta la octava semana de lo que va de la campaña, Astros se encuentra en la tercera posición de la Zona Oeste con cuatro juegos ganados y el mismo número perdidos.

“Las circunstancias en los últimos partidos no han sido adecuadas para que Sergio (Valdeolmillos) explote al máximo el nivel del equipo, pero esta temporada corta servirá muchísimo para ver qué jugador tiene la capacidad de concentrarse al 100 por ciento en estos meses con las circunstancias en que estamos y ver si están para cosas grandes”, expresó el jugador de 35 años de edad.

Preocupa a Ayón problema entre Ademeba y FIBA

Gustavo lideró a una generación de la selección nacional que rompió una sequía de 40 años sin ver a México en un Campeonato Mundial de Basquetbol, y hoy, a pesar de las dificultades administrativas y legales que enfrenta nuestro deporte ante la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA), si desea regresar con la quinteta tricolor.

“Es un tema de calendarios y fechas si se prestan para asistir, siempre me ha encantado ir, mientras tenga posibilidad de hacerlo. En cuestión a fechas creo que tenemos una selección de jugadores que brillan internacionalmente como Paco Cruz, Toscano y muchos otros. El próximo año es el Preolímpico, y si las cosas mejoran, que espero por el bien del baloncesto de nuestro país entre Ademeba y FIBA se solucionen, sería un proyecto importante para el baloncesto; incluso, se pueden meter jugadores jóvenes que se vayan adaptando a lo que es FIBA y al roce internacional”, agregó.

Ayón lamentó que de nueva cuenta persistan los problemas en la ministración de su deporte. “Estamos como estamos y ahora esperemos que se pueda solucionar muy pronto la situación y no tengamos ningún tipo de conflicto para que las selecciones inferiores femeniles y varoniles puedan participar a nivel internacional y seguir demostrando que existe muchísimo talento y jugadores de gran calidad en un país amante del básquet al 100 por ciento”, concluyó.

Por: Katya López

