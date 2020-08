Quiero quitarme la espina de ganar en el PGA Tour: Abraham Ancer

El golfista profesional mexicano Abraham Ancer reconoció, horas antes de competir en el primer Major de la atípica temporada varonil por la pandemia mundial del COVID-19, el PGA Championship, que arranca este jueves en San Francisco, California, EU, que quiere ganar y quitarse ese tema de encima de una vez por todas.

“Mi primer objetivo siempre ha sido llegar todos los años al Tour Championship. Obviamente quiero ganar, todo mundo quiere ganar y quitarme la espinita de ganar un torneo en el PGA Tour, y bueno, si es uno de estos últimos, sería un torneo grande, entonces sería algo realmente increíble”, dijo Ancer, quien busca ser el primer mexicano en ganar desde Víctor Regalado en 1978.

El actual jugador 23 del mundo para ser el mejor mexicano de la actualidad y del golf latinoamericano se ha quedado cerca en tres ocasiones de lograr la victoria en las últimas dos temporadas. Sin embargo, no se desespera y trata de ver lo simple de este deporte.

“Trato de ver el golf muy sencillo, no trato de complicarme mucho, de ponerme tantos objetivos; sé que si las cosas como las debo de hacer los objetivos van a ir llegando y voy a ir subiendo escalones, Obviamente quiero ir mejorando y mejorando, subir en el ranking no nada más en el FedEx, pero también en el ranking mundial“, agregó.

Abraham jugará por segunda ocasión el PGA Championship en su carrera. El año pasado finalizó en el casillero 16. El evento repartirá una bolsa de 11 millones de dólares.

El radicado durante su juventud en Reynosa, Tamaulipas, reconoció que la situación por la pandemia en esa región de nuestro país ha sido muy dura, además de la presencia del Huracán Hanna en las últimas semanas. De hecho reconoció que perdió a un familiar en las últimas horas.

“Hay muchas personas, de hecho en Reynosa de dónde soy, y en la frontera, que han salido muy afectadas por la pandemia y el virus, pero también por el huracán que acaba de pasar, han salido demasiadas familias afectadas. Entonces no ha sido nada fácil, me gustaría tener más tiempo para estar con mi familia, pero con todo esto que ha pasado ha sido imposible. De hecho me acaban de decir hace horas que perdí a un familiar; tenía tiempo de no verlo, pero ha sido difícil y yo no he estado tanto como para vivirlo con ellos, pero he visto las fotos, videos de todo lo que ha pasado y ha sido duro”, finalizó Ancer.

Por: Héctor Juárez

