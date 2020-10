Futbolista denuncia amenazas de muerte por parte de afición de América

El racismo en el mundo es algo que ha tratado de atacarse y el deporte no es la excepción ya que un futbolista denunció que fue víctima de amenazas de muerte y mensajes racistas por parte de la afición del América.

El seleccionado y delantero Jozy Altidore afirmó que cuando se llevó a cabo la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2018, tuvo una experiencia terrible al venir a la CDMX.

El norteamericano confesó que tuvo amenazas de muerte por parte de una persona que le mostró un arma de fuego en una imagen previo a la disputa de la semifinal en dónde el Toronto FC, equipo de la MLS, eliminó a las Águilas del América.

En una entrevista al sitio Bleacher Report, Altidore aseguró que recibió un trato muy duro, en dónde se fueron en contra de él de forma importante, descalificándolo y tratándolo de mala manera.

“Varios me dijeron ‘negro de mier…’, cosa que no me asusta porque desafortunadamente te lo dicen en muchos lados de los países que nos toca enfrentar en la Concacaf, pero las imágenes con el arma de fuego si me preocupó”, afirmó Altidore.