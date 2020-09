Entre lágrimas Poncho de Nigris habla de cómo se enteró de la muerte de su hermano

Poncho De Nigris, el hermano de los exfutbolistas Antonio y Aldo de Nigris, en entrevista con Yordi Rosado habló sobre la muerte de su hermano menor y cómo fue recibir la triste noticia.

El presentador regiomontano contó como fue ese momento, además de que él fue el encargado de comunicarle a su madre y hermano, tarea que no sería sencilla debido al dolor que sentía por la partida de Antonio.

Aseguró que él se enteró gracias al cuñado de su esposa, que es oncólogo, pero a decir del influencer no tuvo tacto para decirlo, pues como muchos médicos dan las malas noticias de manera muy seca y sin tomar en cuenta los sentimientos de la persona a la que se le esta comunicando.

“Se murió tu hermano, me dijo, en esos momentos lo único que pude hacer fue gritar, le pegué a la puerta, no lo podía creer, le pregunte ¿Están seguros?’, me lo confirmó y me dijo que le avisara a mi familia”, narró Poncho.