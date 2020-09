EN VIVO: Monterrey vs FC Juárez partido Jornada 7 Guardianes 2020 Liga MX

Los Rayados de Monterrey reciben la visita del FC Juárez en duelo de la Jornada 7 del Torneo Guardianes 2020 desde la cancha del estadio BBVA, en punto de las 21:00 horas.

El cuadro regiomontano ha tenido partidos inciertos en casa, ya que no ha logrado pasar del empate en sus dos últimas exhibiciones y tiene la necesidad de responder de nuevo como local.

La escuadra del FC Juárez no ha podido tener buenos resultados, pese a que su accionar no ha sido tan malo, pero la fortuna no los ha acompañado a los dirigidos por Gabriel Caballero.

Los fronterizos entran como posibles víctimas a la cancha de los Rayados, pero en este momento una sorpresa tampoco podría ser descabellada, ya que Antonio Mohamed no ha podido establecer un gran accionar de su escuadra.

Sin embargo, vienen motivados después de haber derrotado como visitantes a las Águilas del América y quizá eso sí la clave para esta noche.

El duelo entre Monterrey y FC Juárez se puede vivir desde la cancha del estadio Corona en punto de las 21:00 horas y será transmitido por Fox Sports, pero si no tienes oportunidad de verlo, podrás seguir por AQUÍ las mejores acciones.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

