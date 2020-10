El ‘Matador’ le dedica “baile” a conductor de TV tras bronca en redes sociales

Luis ‘Matador’ Hernández es uno de los exfutbolistas que más ha brillado en últimos tiempos dentro de las redes sociales, después de que su canal de TikTok ha tenido gran empuje.

El ‘Matador’ se mantiene vigente en el mundo futbolístico y también es uno de los goleadores históricos de la Selección Mexicana, sobretodo en Mundiales, por lo que es una voz autorizada.

Te puede interesar EN VIVO: México vs Guatemala partido amistoso

La polémica se vivió hace un par de días, después de que tuvo un encontronazo con el conductor de televisión Jorge Pietrasanta, el cuál afirmó que Guillermo Ochoa es el mejor portero de la historia.

Luis Hernández arremetió contra Pietrasanta y aseguró que estaba totalmente perdido y que no sabía cómo se atrevía a decir algo así cuando había existido Jorge Campos.

Te puede interesar ¡Histórico! Árbitra alemana, se convierte en la primera mujer en dirigir un partido de la Supercopa

Le dedica baile tras la polémica

Después de cruzar diversas opiniones en redes sociales, el ‘Matador’ se disculpó con Pietrasanta e incluso le preguntó sobre su forma de bailar.

” Ok ok perdón Jorge Pietrasanta, me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día, jaja…una disculpa pública amigo. Pero aprovechando el tweet, según tu criterio…Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra”, preguntó el ‘Matador’.

Ok ok perdón @J_Pietra me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día jaja…una disculpa pública amigo. Pero aprovechando el tweet, según tu criterio…Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra ❤️ pic.twitter.com/HJYGMuCPQr — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 29, 2020

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

hgm