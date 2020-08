Instan a que deportistas tengan mayor seguridad

El deporte olímpico mexicano, con entrenadores, deportistas o ex competidores de representación nacional, suma 11 casos confirmados de coronavirus y de ellos, tres fallecieron en medio de condiciones complejas para atender su situación de salud: el exjudoca Claudio Zupo, además de los entrenadores Reinaldo Salazar (taekwondo) y Miguel Portal (atletismo).

“Esta pandemia desnuda una realidad. Sabemos de las grandes debilidades de la protección social a la comunidad deportiva, la falta de aseguramiento médico para medallistas olímpicos y paralímpicos, pero esto se recrudece más en equipos multidisciplinarios: entrenadores, fisiatras, nutriólogos y psicólogos. Hay carencias históricas de protección social que se evidencian ahora y tiene que generar no sólo reflexión sino rebatir esta tendencia. Los contratos son precarios en el deporte; son transitorios, sin protección médica ni de carácter social, sin antigüedad, ni ninguna prestación”, explicó Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos.

Miguel Portal fue el primero

Portal fue el primero que murió por COVID-19, el 14 de mayo. El técnico cubano, quien dirigía a la medallista continental y olímpica juvenil en impulso de bala, María Fernanda Orozco, vivía desde 2010 en la Villa Atlética de la Ciudad Deportiva de Mexicali, Baja California, que en la pandemia fue albergue del personal de salud que combatía el coronavirus en la ciudad.

Portal Rodríguez sumaba 18 años de trabajar en Baja California; de ellos, 10 consecutivos en los que vivió en esa instalación. El técnico tuvo síntomas severos el 12 de mayo y dos días después falleció por la pandemia. Tras su deceso, sus restos irían a la fosa común, pero fueron sus alumnos y amigos quienes hicieron aportaciones para pagar su crematorio y enviar las cenizas a su familia.

Reinaldo Salazar fue el segundo

El 21 de junio falleció Reinaldo Salazar, el primer medallista mundial de taekwondo mexicano, quien forjó a dos hijos medallistas olímpicos en Iridia y Óscar Salazar (bronce y plata en Atenas 2004, de forma respectiva). El técnico, de 65 años de edad, inició con síntomas a mediados de mayo y se atendió en casa, pero al empeorar su salud, ingresó al hospital de expansión que el IMSS instaló en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la CDMX. Su esposa, Margarita López Lugo, informó durante el proceso de contagio que Salazar Molina no contaba con apoyo y, tras hacer pública su situación, autoridades velaron por su hospitalización y atención médica.

“Es un planteamiento que se ha hecho reiteradamente para que no sólo los medallistas olímpicos, sino todos los que asistan a unos Juegos Olímpicos: entrenadores, auxiliares y técnicos, todos los que ingresen a la familia olímpica, puedan contar con servicio médico no sólo en activo, sino también tras su retiro”, expresó Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

Zupo ha sido el tercero

El último deceso fue el de Claudio Zupo. Diez días antes de fallecer, el medallista continental externó en sus redes sociales que fue despedido en la primera quincena de julio, sin percibir los días laborados y aun cuando las autoridades sabían que padecía COVID-19. El ex judoca ganaba 4 mil 600 pesos por honorarios y no tenía acceso a seguridad social, por lo que fue atendido en el Seguro Popular, según su ex esposa Diana Rocha.

Por: Katya López Cedillo

hgm