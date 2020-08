CMB reconoce a los primeros nombres Los Héroes por la Humanidad en México

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reconoció a los primeros nombres Los Héroes por la Humanidad en México, y en otras partes del mundo, luego de que desde sus trincheras han concedido todos sus esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus.

Durante la segunda sesión de la 58ª convención del Consejo Mundial de Boxeo (que se realiza por vez primera en plataformas digitales), el WBC Cares, dirigido por Christina Manzur, condecoró a sus más grandes héroes con una medalla especial, en compañía de la estadounidense Jiil Diamon.

El estadounidense Robert Boxing Bob Newman fue condecorado por su profundo activismo a favor de las personas que sufren las consecuencias del COVID-19.

“Yo no me siento un héroe, sé que hago mi deber, pero les agradezco mucho que me reconozcan”, expresó Newman.

En México se realizó también la convocatoria en la que se recopilaron más de 150 propuestas, a través de El Heraldo de México, y en días próximos se darán a conocer a los Héroes por la Humanidad de las 32 entidades de nuestro país, los galardonados se llevarán como reconocimiento una réplica a escala del Cinturón Mazahua-Otomí, como campeones heroicos del CMB.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

