Falta de gol no es culpa de JJ Macías, aseguran en las Chivas

Junto al León, el Guadalajara comparte el ataque menos productivo del Guard1anes 2020. Ambas escuadras tienen cuatro goles a favor, pero mientras los esmeraldas son el tercer lugar de la tabla, los rojiblancos son el puesto 12.

Las esperanzas tapatías se depositan en el delantero José Juan Macías, prospecto mexicano para emigrar a Europa, y quien en este torneo sólo suma una anotación en su cuenta personal.

Te puede interesar Bartomeu, presidente del Barcelona, dispuesto a renunciar para que Messi se quede

“El equipo ha tenido todo, menos gol, es lo que nos está faltando. No es presión para Macías, no hay presión para nadie, trabajamos para que meta el gol el que mejor posicionado esté”, indicó Fernando Beltrán, mediocampista del Rebaño.

Hoy, a través de videoconferencia, El Nene aseguró que este asunto no sólo le compete a su atacante, quien también desempeña otras funciones dentro del planteamiento Víctor Manuel Vucetich.

“Dentro del área, de la portería, tenemos que ser más ambiciosos. Macías siempre lo tiene, siempre lo busca y no se le dio, pero él está muy bien, sino hace gol, hace jugar al equipo”, señaló.

Sobre las indisciplinas de Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes violaron los protocolos de sanidad al asistir a una fiesta, Beltrán dijo que esto le pegó dado que él es muy cercano a ellos. Aseguró que sus compañeros son conscientes de que cayeron en un error.

El Nene dio positivo a Covid-19

Cabe recordar que El Nene dio positivo por coronavirus durante el mes de julio, por lo cual estuvo en aislamiento. Aunque ya pasó más de un mes desde que informó ser portador, aún vive las secuelas.

“Sigo en el proceso de recuperación. Me ha costado terminar los partidos porque me ahogo mucho, creo que eso fue lo que me dejó el COVID, pero estoy trabajando en ello haciendo dobles sesiones, tratando de recuperarme lo mejor posible de esa parte. Allá en Toluca costó recuperarme por la altura”, relató.

Este sábado, el Guadalajara recibe en Jalisco al Pachuca durante el encuentro de la Jornada 7. El Rebaño llega con un puntaje de siete, por 10 de los Tuzos. Te puede interesar ¡Otro mexicano a Europa! Jesús Gómez deja al Atlas y llega al Boavista de Portugal

“Es momento de que Chivas demuestre que el plantel está fuerte, de que está más concentrado que nunca, y las cosas extra cancha no nos pegan. Estamos más metidos que nunca. No hay pretexto de nada”, finalizó Beltrán.

Por: J. Alexis Hernández

dhfm