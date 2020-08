Checo Pérez se dice feliz por volver y vencer al COVID-19

El mexicano Sergio Pérez se presentó este jueves en el GP de Barcelona, para afrontar su carrera 180 en la Fórmula 1, después de perderse las últimas dos carreras de la temporada, en Gran Bretaña, tras haber dado positivo por COVID-19.

“Estoy muy feliz por estar de regreso, finalmente deshacerme del virus y estar de regreso con mi equipo. Han sido días muy duros para mí, pero estoy feliz de volver y hacer lo que amo”, aseguró el tapatío

Durante dos semanas, el piloto de BWT Racing Point, fue aislado como medida preventiva, para no propagar el virus, pues es altamente contagioso, además de que confesó sentirse bien en todo momento.

“Para ser honesto fui extremadamente afortunado en no tener síntomas mayores, si acaso dolores de cabeza, un par de días me sentí muy cansado, pero al mismo tiempo sientes que es por pasar tanto tiempo encerrado, no pude salir del cuarto estuve encerrado por 10 días. Eso fue lo único que sentí. En realidad estuve entrenando en el departamento en el que estaba y trataba de mantenerme en forma”, comentó Pérez.

Con 10 años en la máxima categoría en el automovilismo, “Checo” no se perdía una competencia desde el GP de Malasia de 2014, cuando no pudo arrancar por problemas con su monoplaza, y reconoció que le aburrió ver las carreras por TV.

“Creo que cuando tú comparas la primera carrera en Silverstone a la segunda, estoy seguro que para los pilotos fue muy aburrida, en a segunda con todo lo que pasó con las llantas fue muy bueno de ver en la TV, porque le prendes y sabes quien va a ganar, pero de pronto todo cambió y esas son las carreras que como aficionado te mantienen pegado a la TV“, finalizó.

El nacido en nuestro país participará por décima ocasión en el GP de España, en el que ha concluido seis veces dentro del Top 10, incluido el cuarto lugar de 2017.

POR OMAR MORO

