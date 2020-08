Regresa Checo Pérez a las pistas, tras vencer al COVID-19

El piloto mexicano Sergio Pérez, de la escudería Racing Point, de la Fórmula Uno, recibió este jueves la luz verde para regresar a la máxima categoría del automovilismo deportivo, luego de dar negativo a la prueba por COVID–19.

Con esto, Pérez fue autorizado para unirse a su equipo y competir este fin de semana en el GP de España, a celebrarse en el circuito de Catalunya, en Barcelona, sexta carrera del atípico calendario, provocado por la pandemia por el coronavirus.

La FIA ha confirmado que Sergio Pérez puede regresar al paddock de F1, y competirá con el equipo en el Gran Premio de España de este fin de semana”, comunicó la escudería en sus redes sociales oficiales.El mexicano dio positivo por COVID–19, por lo que quedó fuera de los últimos dos GP, el British y el del 70 Aniversario, ambas carreras celebradas en el circuito de Silverstone, en territorio británico, por lo que fue sustituido por el alemán Nico Hullenberg.

“Definitivamente me perdí las carreras y fue difícil verlas desde el exterior. No puedo esperar a volver. Tuve mucha suerte de que sólo he tenido síntomas leves, por lo que he podido seguir entrenando y asegurarme de estar listo para volver a ponerme al volante del coche”, aseguró Pérez, tras dar negativo al test por medio de un hisopado de garganta y fosas nasales.