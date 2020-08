Charlyn Corral da positivo a Covid-19; no jugará los cuartos de la Champions League

A punto de jugar en los cuartos de final de la Champions League, la mexicana Charlyn Corral anunció que contrajo Covid-19, y aunque su salud es estable, no podrá acompañar al Atlético de Madrid en el partido contra el Barcelona que se jugará este viernes.

“Hace unos días se me realizó una prueba PCR, donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días, empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que me permitió retomar la actividad física desde casa; sin embargo, en las pruebas PCR siguientes el resultado fue el mismo