Busca Juan Luis Barrios hacer el mejor 42k de su vida

El medallista panamericano Juan Luis Barrios busca mejorar su marca personal en los 42k, este domingo 4 de octubre en el Maratón de Londres, que por vez primera se reserva solo para corredores elite y en el que el mexicano es el único atleta de América Latina convocado a competir.

“Si no trabajamos para mejorar ese 2:10 no tiene sentido que trabajemos. No es cuestión de ser pretencioso ni ambicioso, es ser realistas: no vamos a trabajar para hacerlo peor a lo que ya hay; eso no va con mi forma de trabajar, ni con el espíritu de Juan Luis, ni con la calidad de trabajo que hemos hecho. El objetivo mínimo es mejorar su marca personal y a partir de allí dependerá de factores externos”, expresó Jerónimo Bravo, entrenador de Barrios.

“Juan Luis no va por su tiempo en maratón, es una marca que ayuda, pero va por su pasado como atleta: finalista olímpico, Campeón Panamericano, estará en Londres por su prestigio mas allá de una marca bonita; no sé cuantos fondistas latinoamericanos en activo tienen los resultados que él” Jerónimo Bravo, entrenador de Juan Luis Barrios

A sus 37 años y luego de que en este 2020 se convirtió en papá por segunda ocasión, Barrios Nieves volverá a incursionar en el maratón, donde tiene como mejor crono 2:10.55 hecha en Tokio, Japón en 2018 y donde compitió una semana después de perder a su entrenador, el polaco Tadeuz Kepka.

Con el fallecimiento del técnico, Barrios siguió sus prácticas y en octubre pasado corrió en el Maratón de Toronto, Canadá, paró el crono en 2:11.52 y en noviembre comenzó el trabajo a distancia con Bravo, por lo que la pandemia del COVID-19 no alteró su método, pero sí la programación de sus metas.

“No solo es determinante que el atleta sea bueno para que yo lo entrene. Tiene que tener una filosofía de trabajo exigente como la tiene Juan Luis, un atleta de elite es profesional como lo es él, que todavía puede lograr algo más, es un atleta serio y puedo ayudarlo a lograr algo que no se le ha dado bien del todo. Sabemos que un 2:10.55 es una marca discreta para él, es muy mejorable”, agregó el especialista.

Mientras Eliud Kipchogue y Kenenisa Bekele son los estelares del duelo en los asfaltos británicos, otro grupo, en el que va el mexicano, contenderá por mejorar sus cronos en un maratón que solo en los Juegos Olímpicos de 2012 se hizo en un circuito y no en una ruta y esta vez se hará así de nueva cuenta. El mexicano Juan Luis Barrios obtuvo la medalla de oro en la prueba de 5 mil metros planos en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Foto: Cuartoscuro

“Serán 20 vueltas a un trazado en el que nunca antes nadie ha corrido. El anterior circuito se corre rápido porque van atletas muy buenos pero no es llano, pero esta ocasión todo es impredecible. No hay garantías porque hay variables desconocidas en esta carrera inédita. La ventaja para Juan Luis es que pertenece a un grupo en el que correrán como él, en rangos inferiores a 2:10.

Piden cambio de criterios

De acuerdo a los parámetros de Bravo, Juan Luis puede mejorar el registro mínimo solicitado para correr 42k en los Juegos de Tokio 2020 (2:11.30), pero la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo anunció a más de un año de distancia de la justa, que los medallistas panamericanos José Luis Santana, Joel Pacheco y Arturo Esparza son los seleccionados.

“Si la Federación tuviera a bien cambiar sus criterios, porque como han seleccionado a un equipo olímpico con casi dos años de anticipación, lo tienen definido, pero si es requerido, claro que nos enfocaríamos en Juegos Olímpicos; si se mantiene el criterio, Juan Luis no se va a retirar, tenemos que enfocarnos en correr otro maratón e intentar hacerlo más deprisa.

“Juan Luis no renuncia ir a Tokio 2020, quiere demostrar sobre la ruta que tiene para pelear por una plaza, pero si no le seleccionan, sera decisión extradeportiva y seguiremos trabajando”, expresó el europeo.

En este 2020 Juan Luis corrió el 21k de Guadalajara (1:02:27) y aunque a causa de la pandemia se confinó a entrenar en casa, después se trasladó al pueblo jalisciense de Mascota para continuar sus prácticas. El 30 de agosto, luego de altas cargas de trabajo acumulado en las piernas, hizo un test a medio maratón que completó en 1:04.36, con un ritmo que osciló entre los 3.00 y los 3.08 minutos por kilómetro, parámetro que cumplen en altos estándares los pronósticos que Bravo y Barrios han planteado. Te puede interesar Guadalajara conserva nombramiento de Capital Mundial del Deporte en 2021

