Lillini acepta que Pumas perdió cuatro puntos en casa

Los Pumas igualaron 1-1 ante el Monterrey, este es el segundo empate al hilo que sufren los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario, en menos de cuatro días.

“Perdimos cuatro puntos en casa. No festejo los empates, pero por supuesto que enfrentamos a un rival poderoso con cambios importantes. En lo estadístico nos sirvió para sumar y no dejar de estar ahí en los primeros lugares“, comentó el argentino.

Por su parte, la mancuerna que ha hecho con Israel López ha dado frutos, los universitarios marchan invictos en cuatro torneo e igualan hasta la Jornada 4 lo que hizo su extécnico Michel González en el Clausura 2020, pero no está en sus planes quedarse con el primer equipo.

“No planifiqué mi vida para DT de primera división. Nos va a ir bien el tiempo que estemos, siempre me ha ido bien no va a ser la excepción, pero no tengo esa idea en la cabeza. Acá voy a estar hasta el día que la directiva quiera, porque a tres días del comienzo le puse el pecho a las balas y no voy a correr si me necesitan”, aseguró Lillini.

Nuevo partido

Este sábado los Pumas visitan al Mazatlán y buscarán regresar a la senda del triunfo.

“Necesitamos recuperar a la gente físicamente, en menos de 48 horas viajamos a otro clima y al nivel del mar. Mañana me voy a centrar en ver como están y si no seguir usando a los chicos (canteranos) que están de relevos, que no tengo ninguna duda que están a la altura de las circunstancias”, finalizó.

